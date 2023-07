‘Branca de Neve’ em live-action troca a maioria dos ‘anões’ por aleatórios comuns

O novo filme live-action de “Branca de Neve” com certeza vai parecer diferente do que a maioria das pessoas lembra sobre o clássico conto de fadas – porque quase não há anões para serem encontrados.

Um punhado de fotos do set foi publicado esta semana – com a produção caindo na área de Londres – e com base nas imagens aqui … você pode ver que a Disney tomou uma decisão consciente de perder a maior parte da equipe de alto escalão e substitua-os por pessoas comuns e aleatórias.

Enquanto alguns ficaram indignados com o fato de Zegler, uma latina, interpretar a Branca de Neve … ele estava mais preocupado em mostrar pessoas pequenas de uma forma humilhante, e a Disney o ouviu alto e bom som … mudando de rumo. Na época, eles disseram … “Para evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original, estamos adotando uma abordagem diferente com esses sete personagens e consultamos membros da comunidade do nanismo.”