Brandon Moreno faz a primeira declaração desde a derrota no UFC 290

Brandon Moreno não está desistindo.

O agora ex-bicampeão peso-mosca do UFC falou publicamente na segunda-feira pela primeira vez após sua derrota no UFC 290 para Alexandre Pantoja, divulgando uma declaração no Instagram e prometendo que o fim de sua história está longe de ser escrito.

“Quando tudo acabar, prometo que este será o filme mais assistido da Netflix”, escreveu Moreno em espanhol. “Volto em breve amigos, muito amor a todos.”

Moreno encerrou sua mensagem com a hashtag em inglês, “jobnotfinished”.

Moreno (21-7-2) sofreu uma derrota por decisão dividida para Pantoja na luta co-principal do UFC 290, que aconteceu no sábado, 8 de julho, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Foi a sexta luta consecutiva de Moreno pelo cinturão peso mosca do UFC e sua primeira defesa oficial de título após a saga de quatro lutas contra Deiveson Figueiredo.

Moreno, 29, já perdeu três lutas para Pantoja. “The Assassin Baby” sofreu uma derrota por mata-leão para Pantoja em uma luta de exibição em O lutador final 24 em 2016, depois perdeu uma decisão desequilibrada para o brasileiro em 2018, que marcou o fim de sua primeira participação no UFC.

Moreno finalmente lutou para voltar ao UFC e conquistou o cinturão duas vezes com vitórias sobre Figueiredo, ao mesmo tempo em que conquistou o título interino sobre Kai Kara-França.