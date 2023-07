Brasil “ganha” NOVA Empresa AÉREA de Baixo Custo!

?A Virgin Atlantic Airlines, reconhecida gigante aérea do Reino Unido, recebeu recentemente a chancela da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para operar voos no Brasil. A autorização oficial foi anunciada em junho, com previsão de início das operações em maio de 2024.

Aposta na categoria low-cost

Classificada pela ANAC como uma companhia low-cost(baixo custo), a Virgin Atlantic se destaca por oferecer preços mais competitivos, numa clara estratégia de concorrência no mercado. A venda de passagens, conforme divulgado, começará no mês de agosto.

A rota inaugural: Londres-Guarulhos

A empresa aposta na rota entre o Aeroporto Heathrow, em Londres, e o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, como sua primeira incursão na América do Sul. A previsão é que o voo tenha duração de 11 horas e 55 minutos, sendo realizado com uma aeronave Boeing 787, capaz de acomodar 258 passageiros em classes econômica e executiva.

Horários e frequência dos voos

Os voos estão previstos para partir às 12h45 e às 20h20 no trajeto Londres-São Paulo e às 22h10 e 13h25 no trajeto de retorno. Embora a empresa tivesse planos de iniciar operações regulares no Brasil em 2019, o projeto foi adiado em função da pandemia de Covid-19.

Conexões com a LATAM

Em parceria com a brasileira LATAM, a Virgin Atlantic oferecerá a seus passageiros a possibilidade de conexões em 12 aeroportos domésticos no Brasil, incluindo localidades como Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Florianópolis (SC).

Conexões internacionais



A empresa também oferece opções para quem viaja de São Paulo para Londres, dando a possibilidade de conexão para destinos finais como Tel Aviv (Israel), Delhi (Índia) e Xangai (China).

Repercussão e expectativas

Ao anunciar sua entrada no mercado brasileiro, a Virgin Atlantic gerou grande repercussão, destacando em suas redes sociais a riqueza cultural de São Paulo, “lar do samba, caipirinhas, praias, belezas naturais e uma rica história arquitetônica”. A campanha publicitária da empresa foi estrelada pela atriz Juliana Paes.

Palavra da Diretoria

Segundo Juha Jarvinen, diretor comercial da Virgin, “voar para São Paulo é muito mais do que apenas uma nova rota. É a porta de entrada para a América do Sul e significa um crescimento importante para a Virgin Atlantic.”

Outras empresas no radar da ANAC

Além da Virgin Atlantic, a ANAC também autorizou recentemente a Arajet, da República Dominicana, a operar no Brasil. A empresa realizará três voos semanais de Santo Domingo para Guarulhos.

Atualmente, 33 companhias aéreas estrangeiras possuem autorização para operar voos comerciais no Brasil. A chegada da Virgin Atlantic representa mais uma opção para os viajantes, especialmente em um momento de retomada gradual das atividades turísticas e comerciais em meio à pandemia.