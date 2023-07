Brasilata OFERECE EMPREGOS no Sudeste do Brasil

Confira mais detalhes sobre a empresa e não fique aí parado (a)!

A Brasilata, empresa que é uma das maiores fabricantes de latas de aço no país desde 1955, sempre revolucionando o mercado através da inovação, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Dessa forma, antes de falar com mais detalhes, confira quais são os cargos abertos:

Analista de Automação – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Analista de Facilities – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Analista de Materiais – Jundiaí – SP – Efetivo;

Analista de PCP – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Analista de Qualidade Pleno – Jundiaí – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos Pl – Departamento Pessoal – Jundiaí – SP – Efetivo;

Analista de Supply Chain – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Assistente de Qualidade – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Coordenador (a) de Treinamento e Cultura – Jundiaí – SP – Efetivo;

Envernizador de Litografia – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Estágio em Treinamento (RH) – Jundiaí – SP – Estágio;

Ferramenteiro – Estamparia – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Mecânico de Litografia – Jundiaí – SP;

Operador de Produção – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Serralheiro (temporário) – Jundiaí – SP – Temporário;

Técnico de Manutenção Elétrica – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Técnico em Atendimento de Vendas – Jundiaí – SP – Efetivo;

Torneiro Ferramenteiro – Estamparia – Barra do Piraí – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Brasilata

Sobre a Brasilata, vale a pena ressaltar que trata-se de uma empresa fabricante de embalagens, referência na produção de embalagens metálicas e que atua na regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Vale frisar que a companhia oferece soluções eficientes e customizadas para diversas aplicações como tintas, químicos e indústria alimentícia. Com quatro unidades fabris no Brasil, o sucesso e crescimento da Brasilata são obtidos por meio de seus “Inventores”.

Em vários anos, ganhou prêmios como uma das Melhores Empresas para se Trabalhar nas edições da Revista Exame. Está comprometida com as metas e objetivos organizacionais, seus inventores respondem de maneira positiva às necessidades e expectativas de seus clientes.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!