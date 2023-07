Brasileiros beneficiados com NOVO PROGRAMA do governo

Mais de 2 milhões de cadastros de clientes de instituições financeiras com débitos bancários de até R$ 100 foram reabilitados nos últimos dias. Isso tudo aconteceu graças ao programa Desenrola Brasil.

O valor total das renegociações atingiu bem mais do que R$ 500 milhões, abrangendo mais de 150 mil contratos de dívidas. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Bancos (ABB). Os participantes têm a possibilidade de se inscrever no programa até o final de dezembro.

Número de renegociações no programa Desenrola Brasil é tido como sucesso

A ABB declarou em comunicado que os números apresentados enfatizam o compromisso dos bancos brasileiros com o sucesso do Desenrola Brasil. O documento destacou que cada instituição financeira possui uma estratégia de negócios, resultando na adoção de políticas individuais para aderir ao programa.

“As condições para a renegociação das dívidas nesta fase serão personalizadas. Assim, são definidas por cada instituição financeira que decidir participar do programa”, explicou a associação.

A ABB reafirmou seu apoio ao programa concebido pelo Governo Federal com o objetivo de reintegrar indivíduos com restrições de crédito à economia. Um caso exemplar foi apresentado na última sexta-feira (21) pela Caixa Econômica Federal, que anunciou a renegociação de mais de R$ 51 milhões em dívidas durante os primeiros dias do Desenrola. O banco informou que ainda há espaço para aumentar o número de renegociações, já que possui 13 milhões de clientes endividados.

Banco do Brasil

Além das informações divulgadas pela ABB em relação às instituições financeiras associadas, o Banco do Brasil (BB) revelou que concluiu a primeira semana do Desenrola Brasil com renegociações de R$ 1 bilhão em dívidas. Durante o período entre 17 e 21 de julho, 75,8 mil clientes refinanciaram seus débitos.

O Banco do Brasil concentrou seus esforços em renegociações não apenas para pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil. A instituição está empenhada nas micro e pequenas empresas, bem como pessoas físicas em geral.

De acordo com a entidade financeira, 75,8 mil clientes conseguiram refinanciar débitos entre os dias 17 e 21 de julho. Essa oportunidade não se limitou apenas ao programa governamental, mas incluiu condições especiais oferecidas pela própria instituição.

Ao analisar o detalhamento dos públicos, o BB realizou a reestruturação de R$ 255 milhões de débitos pertencentes a 34 mil pessoas físicas que se enquadram na Faixa 2 do Programa Desenrola. Essas negociações foram disponibilizadas na última semana. Adicionalmente, o banco refinanciou R$ 500 milhões de dívidas de 35 mil pessoas físicas de forma geral e R$ 230 milhões referentes a cerca de 6 mil micro e pequenas empresas.

Para os públicos contemplados, o Banco do Brasil oferece descontos de até 25% nas taxas de juros para a renegociação, possibilitando também descontos de até 96% no valor das dívidas. O prazo para pagamento pode se estender até 120 meses.



Para aqueles interessados em renegociar suas dívidas junto ao Banco do Brasil, existem diversos canais disponíveis para atendimento. Os clientes podem optar pelo aplicativo ou acessar o site oficial da instituição. É preciso lembrar que existe uma página específica para as pessoas físicas, enquanto as empresas devem fazer o pedido por outro endereço eletrônico.

Canais de atendimento

Outra alternativa para a renegociação é o atendimento telefônico, disponível nos números 4004 0001 (para capitais) e 0800-729-0001 (para outras regiões). Além disso, os clientes têm a opção de utilizar o WhatsApp, enviando uma mensagem com a hashtag #renegocie para o número (61) 4004-0001. Para aqueles que preferirem o atendimento presencial, é possível se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil.