Brasileiros poderão adquirir SEGUROS nas agências dos Correios ainda em 2023

Os Correios estão em alerta, se preparando para começar a oferta de seguros de forma direta para os consumidores. Isso acontecerá em todas as agências e nos pontos digitais, com previsão para o possível lançamento ainda em 2023.

A implementação das vendas começará em até 180 dias depois do contrato assinado, conforme estabelecido no acordo. A operacionalização pode se iniciar ainda no mesmo ano, dependendo do ritmo da implantação, segundo informações repassadas pelos próprios Correios através da assessoria de imprensa.

Correios passará a vender seguros, atuando como representante

Inicialmente, serão comercializados produtos dentro da modalidade “microsseguro”. Estes são seguros simplificados destinados a promover a inclusão de pessoas que não são alcançadas pelo sistema tradicional para proteção securitária. Assim, os produtos incluirão opções de:

Seguros de danos (como residencial e manutenção de eletroeletrônico);

Riscos diversos (como Bolsa protegida e roubo de celular);

Seguros para pessoas (como acidente pessoal);

Seguro funeral.

Para vender desses produtos, os Correios serão representante da seguradora que foi vencedora do processo de licitação: a Previsul. A empresa foi adquirida pela CNP Assurance e operará como CNP Seguradora, de acordo com as normas da Resolução CNSP Nº431/2021.

A seguradora utilizará promotores de vendas dentro das agências dos Correios a fim de divulgar e comercializar os produtos de seguros. Embora tais produtos mencionados sejam a prioridade inicial, a Previsul pretende expandir o portfólio durante o passar dos meses, considerando as oportunidades de negócio, bem como o perfil da clientela.

A rede conta com 6.934 pontos para atendimento. Dessa forma, a operacionalização de todas as vendas ocorrerá via API, permitindo a integração dos sistemas da seguradora com o sistema utilizado pelos Correios (STER – Sistema de Serviços de Terceiros).

A CNP Seguradora, que controla a Previsul, está preparando a operação. Com isso, houve uma facilidade maior pela parceria prévia com os Correios na comercialização de outros produtos, como seguro odontológico e capitalização.

A expectativa de arrecadação financeira com as vendas pelos canais dos Correios não teve divulgação ainda. Contudo, a seguradora acredita que a parceria com a empresa, que possui abrangência nacional e milhões de clientes, será fundamental para a consolidação da cultura de seguros no Brasil.



Um pouco sobre a Previsul

A Previsul é uma corretora de seguros fundada em 1971, com sede em São Paulo. A empresa tem uma forte reputação de qualidade e excelência no atendimento ao cliente. Ela conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados e experientes, que estão sempre disponíveis para indicar o produto mais adequado para suas necessidades.

Aqui estão alguns dos seguros oferecidos pela Previsul:

Automóveis – Inclui cobertura básica, seguros de cobertura ampla e de cobertura integral;

Saúde – Os planos de saúde são ambulatoriais, hospitalares e odontológicos;

Vida – Esses seguros incluem as opções para pessoas físicas, pessoas jurídicas e planos de previdência;

Habitação – Para habitação, a Previsul oferece seguro de incêndio, inundação e terremoto;

Viagem – Esse produto inclui pessoas físicas, pessoas jurídicas e planos de turismo.

Os Correios no Brasil

Os Correios são uma empresa pública brasileira responsável pela prestação de serviços postais no país. Sua fundação se deu em 1663, por Dom Afonso VI, e é a mais antiga empresa do Brasil. Ela tem uma rede de mais de 24 mil agências e 300 mil funcionários espalhados por todo o país.

Oferecem-se vários serviços postais, incluindo o envio de cartas, encomendas, malotes e telegramas. Os Correios também oferecem serviços financeiros, como o pagamento de contas, recarga de celular e recebimento de benefícios sociais.