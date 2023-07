Brian Harman cruza para o título aberto no Royal Liverpool

Brian Harman não teve problemas em reivindicar o Campeonato Aberto de 2023superando a concorrência de nomes como Jon Rahmno que foi um fim de semana memorável, embora úmido, em Hoylake.

Com Rahm sendo um dos favoritos do pré-torneio, não foi surpreendente vê-lo lutando no topo da tabela de classificação, mas o que ninguém esperava era o quão dominante o eventual vencedor, Harman, seria.

Ele terminou -13 para conquistar seu primeiro grande títuloterminando seis tacadas à frente de Rahm, e foi uma rodada final de 70 que o levou à coroa.

Rahm realmente terminou sua própria rodada final com 70 tacadas também, mas seu desempenho nos dias anteriores não foi tão bom quanto o eventual vencedor.

O que Jon Rahm ganhará com seu segundo lugar?

Com uma bolsa total de 16,5 milhões de dólares este ano, a edição de 2023 do British Open Championship foi a mais gratificante até agora.

Do ponto de vista fiscal, ninguém pode ganhar mais na semana do que Harman, com o jogador de golfe americano pronto para levar para casa um prêmio de US$ 3 milhões.

Claro, esses ganhos aumentarão com oportunidades de marketing adicionais para ele com seu perfil expandido. Há também uma estreia na Ryder Cup que se seguirá para Harman.

Quanto a Rahm, ele não passará fome, com o segundo lugar dividido entre quatro jogadores ele ganhará 1,08 milhão de dólares.

Rahm não conseguiu recuperar a forma que lhe rendeu o Masters, mas sua tacada no buraco final foi sensacional. Ele mostrou um incrível grau de controle e merecia lhe render mais sucesso do que acabou ganhando.