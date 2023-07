Brian Harman, uma vitória que acelera a fusão

Ncomo um grande campeão, Brian Harman, levantou o jarro de clarete no campeonato abertouma vitória que silenciou os grandes nomes.

Agora, os fãs terão que esperar até abril. para ver mais ação em um major.

Felizmente existe o Taça Ryderque sempre gera emoção, mas o calendário deve ser olhado.

A temporada começou com vitórias de Jon Rahm e Brooks Koepka no Masters e no PGA, e acabou por elevar dois jogadores com pouca notoriedade como Wydnham Clark e Harman.

Eles ainda são capazes de ir a um aeroporto sem causar murmúrios. Isso é o que é esse esporte, que oferece até mesmo ao maior azarão a chance de vencer.

Em termos de marketing, não é particularmente interessante para o esporte, que vive uma cisão. Com os dois times precisando de vitórias de seus melhores craques, a vitória de dois nomes menores pouco oferece ao esporte.

De salientar que no LIV o seu jogador do ano é Talor Gooch, um golfista de enorme talento, mas que não é grande nome. Ele não foi eliminado em dois majors, não jogou no PGA e no Masters foi trigésimo quarto.

Todos os olhos agora estarão voltados para Jay Monahan, o comissário do PGA Tour e a startup árabe. Agora veremos se há uma maneira de trabalharem juntos ou se devem seguir caminhos diferentes.

O acordo entre as duas partes parece mais necessário do que nunca. O golfe precisa de seus maiores nomes se quiser lutar com o resto dos esportes pelos direitos de TV.

Harman tem sido um verdadeiro vencedor, com uma capacidade de reação sublime e um taco que não vacila, mas não é um jogador de golfe que você verá em outdoors. Ele venceu com uma vantagem de seis tacadas, como um campeão. O fato de ser canhoto o torna ainda mais especial, já que apenas cinco canhotos venceram majors na história.