British Open Golf Championship datas, hora, canal de TV e programação

Com Wimbledon agora muito no espelho retrovisor, a atenção no calendário esportivo do Reino Unido agora se volta para o British Open Golf Championship, que está oferecendo um impulso significativo para a bolsa do vencedor para a edição de 2023.

O Royal Liverpool Golf Course sediará o evento que terá início em 20 de julho e Cameron Smith espera defender o título que conquistou em St. Andrews, na Escócia, em 2022.

Que dia é o British Open?

O British Open começará em 20 de julho, quinta-feira, e durará quatro dias completos, com a rodada final sendo disputada no domingo, 23 de julho.

As primeiras rodadas serão disputadas na quinta e sexta-feira à tarde, com as rodadas finais de maior tensão chegando no fim de semana.

Com a bolsa aumentada de 14 milhões de dólares para 16,5 milhões de dólares em 2023, o vencedor geral deve levar para casa cerca de 2,5 milhões de dólares no total.

Onde é o British Open?

O Royal Liverpool Golf Course sediará a edição de 2023 do British Open. O campo, situado em Wirral em Merseyside, já sediou o British Open em 12 ocasiões.

O torneio não é realizado lá desde 2014, com o intervalo de nove anos servindo apenas para aumentar a empolgação pelo torneio.

A que horas começa o British Open?

Na quinta-feira, 20 de julho, o British Open começará às 7h, horário local, e também será o caso no segundo dia do torneio.

Nos dias três e quatro, a ação começará às 9h, horário local. Na Espanha, isso equivale a um horário de início às 8h na quinta e na sexta-feira e às 10h no sábado e no domingo.