Britney Spears descobre tudo em livro de memórias sincero ‘The Woman in Me’

To tão esperado livro de memórias de Britney Spears está finalmente a caminho e está se tornando uma bomba. Intitulado “A Mulher em Mim”, este livro revelador vai enfeitar as prateleiras em 24 de outubro, completo com uma provocante capa em preto e branco com uma Spears de topless de sua icônica sessão de fotos de 2001.

O mundo editorial entrou em frenesi com este livro de memórias altamente antecipado, com várias casas disputando os direitos. No fim, Galeria de livrosuma impressão de Simon & Schuster, emergiu como o sortudo vencedor. Jennifer Bergstrom, vice-presidente sênior e editora da Gallery Books, expressou seu entusiasmo: “Não poderíamos estar mais orgulhosos de ajudá-la a finalmente compartilhar sua história.”

Dado o impacto do recente testemunho de Britney sobre sua tutela, que abalou o mundo e levou a mudanças legais, não é de admirar que a editora espere que este livro de memórias seja o assunto da cidade.

De acordo com um comunicado de imprensa, “A Mulher em Mim” promete ser um conto corajoso e profundamente comovente sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança. É a chance de Britney lançar luz sobre suas experiências e revelar sua verdade em seus próprios termos.

Britney escreveu suas memórias por US$ 15 milhões

Em fevereiro de 2022, Página Seis relatou exclusivamente que Britney assinou um contrato inovador para um livro com a Simon & Schuster, com rumores de ser avaliado em um valor impressionante $ 15 milhões. Evidentemente, Britney estava pensando em escrever suas memórias há algum tempo, especialmente depois que sua irmã, Jamie Lynn Spearslançou seu próprio livro, “Coisas que eu deveria ter dito”, em janeiro de 2022. Britney não perdeu tempo em denunciar as mentiras de sua irmã e expressar sua frustração no Instagram.

Insiders revelou que o livro de memórias de Britney é uma história de triunfo, investigando seus momentos vulneráveis, seus sonhos de infância, seu rompimento altamente divulgado com Justin Timberlake, e até mesmo o período tumultuado em que ela raspou a cabeça. Claro, também abordará sua batalha contínua com sua família sobre sua tutela. Mas não tema, porque este livro é, em última análise, um conto de sobrevivência e encontrar a felicidade com o marido, Sam Asghari.

Para garantir que sua história seja contada com estilo e autenticidade, Britney contou com a ajuda do renomado ghostwriter Sam Lanskyum aclamado romancista e jornalista.