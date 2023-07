Britney Spears é esbofeteada pelo astro da NBA Victor Wembanyama Security

O incidente aconteceu no restaurante Catch no ARIA Hotel por volta das 20h30. Britney, junto com seu marido, Sam Asghari , e 2 outros foram ao restaurante para jantar. Ela foi cercada por fãs quando entrou no cassino.

Britney e companhia. caminhou até Catch, e quando eles estavam entrando no restaurante, Britney avistou Victor. Dizem que ela é fã e foi até ele para perguntar se eles poderiam tirar uma foto juntos. Ela o matou nas costas, no ombro direito e, segundo nos disseram o Diretor de Segurança do San Antonio Spurs – o time que convocou Victor no mês passado – instantaneamente a agrediu, fazendo-a cair no chão… arrancando os óculos dela.