Britney Spears ‘em choque’, com raiva após tapa enquanto jantava no Catch in Vegas

Britney Spears ficou extremamente agitado depois de levar um tapa de um segurança que protegia o fenômeno da NBA Victor Wembanyama … de acordo com uma testemunha ocular e fotos obtidas pelo TMZ.

TMZ revelou a história … Britney estava do lado de fora do restaurante Catch no Aria Hotel na noite de quarta-feira quando viu Victor e foi até ele para uma selfie. Ela diz que o matou nas costas – ele diz que ela o agarrou – e o segurança de Victor agrediu ela pelo rosto. A polícia metropolitana está agora conduzindo uma investigação criminal.