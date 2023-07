Britney Spears faz grandes mudanças em sua conta do Instagram, fazendo os fãs questionarem se ela está bem

BRitney Spears recentemente fez uma grande mudança em sua conta do Instagram, a mídia social que ela prefere usar e compartilhar parte de seu processo criativo e muito mais.

Britney Spears tem sido extremamente controversa depois de ser muito aberta sobre suas aventuras diárias e atividades que vão desde visitar a praia, dançar, cantar, confissões ocasionais e às vezes até mostrar seu corpo nu.

Tendo usado a mídia social constantemente, Britney eliminou ou bloqueou todo o seu conteúdo e os fãs perderam o controle e começaram a inventar muitas teorias diferentes, indo de ‘não quer ser incomodado’ a ”Onde ela está?’ muitos deles no Twitter.

Um fã começou a perguntar no Twitter o que aconteceu com a conta”Por que a conta do Instagram de Britney Spears foi [been] desativado???” outro escreveu: “O que aconteceu com o Instagram de Britney?”

Um fã preocupado também acrescentou, “Eu realmente quero que Britney explique por que ela constantemente desativa seu Instagram a cada duas semanas e volta depois de três dias algum dia..” Enquanto outro disse: “Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Britney desativou seu Instagram”.

Muitos fãs vieram em sua defesa e levaram as pessoas a pararem de se preocupar

“As pessoas já estão pirando porque Britney desativou seu Instagram. Deixe ela viver e pare de se preocupar com cada coisinha”, disse um fã “não quer ser incomodado agora” e “não deve nada a ninguém”, enquanto outro acrescentou.

Britney Spears lançou recentemente uma música chamada Cuide de sua vida com cantor e produtor William e não teve a reação que os fãs esperavam, muitos chegaram a dizer que a resposta do público a música foi o motivo dela deletar tudo em sua conta do Instagram.

“Não estou surpreso que Britney tenha desativado seu Instagram, a quantidade de supostos fãs sendo rudes e desagradáveis ​​sobre Mind Your Business é absolutamente horrível !! Ela não nos deve nada, então se você é um verdadeiro fã, talvez tente apoiá-la.” Um fã também acrescentou.