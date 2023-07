Britney Spears rasga segurança de Victor Wembanyama e exige ‘desculpas públicas’

Reproduzir conteúdo de vídeo





Britney Spears ainda está furioso com Victor WembanyamaA segurança de… chamando seu uso de força física em Las Vegas na semana passada completamente desnecessário – enquanto exigia que ele emitisse um pedido público de desculpas.

A cantora de “Toxic” se abriu sobre a situação na terça-feira em um vídeo postado em seu Instagram… depois que ela disse que ouviu um apresentador de rádio local dizer que ela merecia levar um tapa no rosto por tocar em Wemby.

Ela ligou para a estação pedindo a opinião… explicando em todos os seus anos de turnê e estando em público perto de fãs turbulentos – sua equipe de segurança nunca levou as coisas que Distante.



“Estive com as pessoas mais famosas do mundo – *NSYNC ao mesmo tempo”, disse ela. “As meninas gostariam literalmente de se jogar nelas. No caminho para o local, na verdade, fui derrubado por três crianças de 12 anos tentando tirar minha foto. Meu segurança nem uma vez as tocou ou chegou perto delas. “

“Apontando”, ela continuou, “eu não apreciei as pessoas dizendo que eu merecia apanhar, porque nenhuma mulher jamais merece apanhar.”

Em seu vídeo, Spears também contou a cena de 5 de julho do ponto de vista dela mais uma vez… dizendo que levou um tapa na cara com tanta força que caiu no chão e precisou ser pega pela melhor amiga.

Claro, o vídeo obtido pelo TMZ mostrou ela nunca atinge o chão depois de ser atingida – embora os óculos de sol em seu rosto tenham caído no chão.

Ela continuou dizendo que a segurança da estrela do San Antonio Spurs pediu desculpas a ela em sua mesa dentro do restaurante Catch no The Aria cerca de 30 minutos após o incidente … mas ele, Wemby e a equipe ainda não se desculparam publicamente – algo que ela claramente quer.

É a segunda vez na última semana que Spears fala sobre o incidente … ela já escreveu um longo notas no Instagram, dizendo que tudo o que ela queria de Wembanyama fora do restaurante era “parabenizá-lo por seu sucesso”.

Conforme relatamos … A polícia de Las Vegas investigou o incidente, mas decidiu não apresentar queixa.



