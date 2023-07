Britney Spears, testemunha ocular do tapa, diz que ela gritou ‘Esta é a porra da América’

Uma testemunha ocular do Britney Spears tapa nas mãos de segurança para fenômeno da NBA Victor Wembanyama disse ao TMZ … ele claramente a atingiu e ela ficou furiosa.

Brian Grajalesum canadense que estava do lado de fora do restaurante Catch na noite de quarta-feira disse que viu Britney se aproximar da comitiva de Victor, claramente querendo tirar uma foto com ele.