Brittany Mahomes acaba com os que envergonham o corpo com a ajuda do cunhado Jackson

EUm mundo cheio de escrutínio, ninguém está a salvo de críticas, nem mesmo personalidades da NFL e suas famílias. Infelizmente, Bretanha Mahomes não é exceção e já enfrentou seu quinhão de trollagem online de fãs. Seja sobre sua aparência, traje ou maquiagem, Brittany foi submetida a críticas implacáveis ​​ao longo de suas aparições públicas ao lado de seu marido, Patrick Mahomes.

Porém, desta vez, ela encontrou conforto na companhia de quem entende os desafios de enfrentar polêmicas: o irmão de Patrick, Jackson Mahomes. Durante a premiação do ESPYS, onde Patrick e Brittany compareceram juntos, Jackson deu um passo à frente para fornecer consolo em meio à reação que Brittany estava recebendo.

A premiação ESPY foi uma ocasião importante para Patrick e Brittany Mahomes enquanto enfeitavam o palco glamoroso por duas noites notáveis. Realizado no Dolby Theatre em Los Angeles em 12 de julho, Patrick, o quarterback do Kansas City Chiefs, foi indicado em várias categorias, incluindo melhor atleta (esportes masculinos), melhor jogador da NFL e melhor time com os Chiefs. Pisando no tapete vermelho, Patrick parecia arrojado em um terno de cor creme da Hugo Boss.

Brittany, por outro lado, chamou a atenção em um deslumbrante vestido preto Versace adornado com detalhes intrincados e a icônica insígnia da cabeça da Medusa. Ela complementou com joias grossas de ouro e incrustadas de diamantes. No entanto, em vez de celebrar seus looks glamorosos, o casal enfrentou comentários odiosos e críticas inundando a postagem de Brittany no Instagram. Foi nesse momento que Jackson Mahomes se apresentou para dar seu apoio durante a reação.

Jackson entrou na internet para defender a Bretanha

Mais uma vez, as plataformas online se tornaram um terreno fértil para comentários ofensivos e body shaming dirigidos a Bretanha Mahomes enquanto o casal desfrutava de uma noite memorável. Compartilhando seus looks deslumbrantes dos ESPYs no Instagram com a legenda “ESPYS”, Brittany involuntariamente abriu as comportas para uma enxurrada de negatividade. As pessoas criticaram as escolhas de seu estilista, questionaram sua aparência e fizeram comentários ofensivos sobre sua maquiagem.

Em meio aos comentários ofensivos e à vergonha do corpo, Jackson Mahomes emergiu como uma fonte de apoio para o casal. Ele deixou um comentário no post, expressando seu amor e afirmando: “vocês estão tão bem, amo vocês!”

Embora Brittany tenha enfrentado reações e críticas em muitas situações, ela sabe como se comportar com graça e força. Ela demonstrou isso ao enfrentar ataques direcionados de indivíduos como Pat McAfee e Joe Rogan. Apesar dos desafios, Brittany continua forte ao lado do marido.