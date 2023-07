Brittany Mahomes ganha as manchetes após o lançamento de ‘Quarterback’

Bretanha Mahomes tem causado alvoroço nas redes sociais com imagens de uma recente festa em um barco a que ela compareceu.

Tem sido algumas semanas ocupadas para Kansas City Chiefs Super estrela Patrick Mahomes e sua esposa Bretanha. Em meio ao lançamento de “Quarterback” na Netflix, os dois apareceram em vários meios de comunicação, além de aparecerem no ESPY Awards da ESPN.

Mahomes se tornou uma sensação nas redes sociais com vídeos e fotos dela e do estilo de vida luxuoso de seu marido. Os fãs tiveram um vislumbre ainda maior de sua vida nos bastidores com o novo programa “Quarterback”, que contou com Mahomesbem como veterano Minnesota Vikings QB Kirk Cousins e agora QB Marcus Mariota reserva do Philadelphia Eagles.

O show capturou a jornada de Mahomes para sua segunda vitória no SuperBowl com os Chiefs, e também mostrou muitas cenas dos bastidores com sua esposa, Bretanha.

Patrick Mahomes e sua esposa Brittany se divertem praticando wakesurf

No entanto, aqueles que a seguem já devem ter visto a personalidade barulhenta de Brittany, de festas a gritos e comemorações no camarote da família após os jogos do Chiefs.

Em algumas de suas postagens mais recentes, a Sra. Mahomes postou fotos compartilhadas de uma recente festa no barco a que ela compareceu com amigos, além de compartilhar fotos dela e de Patrick elegantemente vestidos dos prêmios ESPY.

Tem sido um verão agitado para Bretanha e Patrickmas faltando cerca de dois meses para a nova temporada, o chefes quarterback estará totalmente ligado ao futebol, com Kansas City esperando aumentar sua dinastia com um terceiro SuperBowl no Andy Reid era.

Enquanto isso, Mahomes está tentando se tornar o melhor de todos os tempos, já no caminho de ser um grande indiscutível do jogo com seus dois SuperBowls e, de fato, seu carretel de jogadas inigualáveis.