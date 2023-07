Brittany Mahomes odeia o clipe do Quarterback: “O ser humano mais irritante.”

Bretanha Mahomes os odiadores devem ser parados. Eles agora estão analisando um clipe do Netflix documentários Quarterback em que ela está torcendo ruidosamente por seu marido Patrick Mahomes depois de fazer uma jogada vitoriosa para ajudar o Kansas City Chiefs mais uma vez chegar ao Super Bowl.

Patrick Mahomes Sr.. também aparece no clipe, sentada na caixa do céu com o resto da família. Ele diz que “os jogadores fazem jogadas” depois que seu filho corre para uma primeira descida no final do quarto período para essencialmente eliminar o Cincinnati Bengals.

Patrick Mahomes e Brittany expõem sua última aspiração pré-morteMarca English

Brittany, 27, então grita “vamos lá” em sua voz estridente, levando vários usuários do Twitter a chamá-la de irritante, incluindo @BackAftaThis.

“É difícil entender que Patrick Mahomes não apenas encontrou, mas se casou com o ser humano mais irritante do planeta Terra”, twittou @BackAftaThis.

A narrativa da “irritante Brittney” começou anos atrás, quando ela comemorou uma vitória na rodada divisional sobre o Buffalo Bills jogando champanhe nos fãs. Desde então, ela atenuou suas travessuras, mas as pessoas sempre encontrarão algo para odiar.

Britanny Mahomes x Resto do Mundo

As outras duas esposas no show são Julie Hamptonesposa de Minnesota Vikings quarterback Primos Kirke Kiyomi Cookesposa de Marcus Mariotabackup QB do Philadelphia Eagles.

Embora eles tenham recebido seu quinhão de reação injustificada, não é nada comparado ao quão pessoal os ataques são contra Brittany.

Chamar alguém de irritante por torcer pelo marido o mais alto possível porque ele está indo mais uma vez para o Super Bowl é um alcance.

Normalize as esposas torcendo por seus maridos. Fãs de todos os lugares são irritantes quando comemoram, então pare de odiar Brittany por fazer o mesmo.