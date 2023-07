Bronny, filho de LeBron James, sofre parada cardíaca enquanto treinava em sua universidade

Tmundo do basquete está em choque após Lebron James‘ filho, bronnysofreu uma parada cardíaca enquanto treinava em sua universidade (USC – Sul da Califórnia), segundo o jornalista Shams Charania.

Bronny, 18 anos, nascido em 2004, está fora de perigo e não está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O jovem, que recentemente se comprometeu com o programa da USC e está entre os melhores jogadores de sua classe de draft, fazia um treino com a equipe quando sofreu o acidente.

O TMZ Sports relata que foi uma ligação para o 911 às 9h26 desta manhã que os alertou sobre o incidente. Do Galen Center, onde a universidade treina, ele foi levado ao hospital de ambulância.

“A equipe médica tratou Bronny e o levou ao hospital. Ele está estável e não está na UTI. Pedimos respeito e privacidade para a família James”, disse uma fonte da família ao TMZ. “LeBron e Savannah gostariam de agradecer publicamente à equipe médica da USC por seu tratamento e por seu incrível trabalho e dedicação com a saúde de seus atletas”, acrescentou.

Bronny é um dos NBAprincipais perspectivas futuras. Além de sua óbvia origem familiar, ele mostrou grande melhora no último All-American para jogadores do ensino médio. Ele marcou 15 pontos com cinco de três pontos e seu valor no draft seguinte aumentou de acordo.

Um dos sonhos de seu pai, LeBron, é jogar com Bronny na liga. “Meu último ano será jogando com meu filho. Não me importo com o dinheiro, é algo maior”, explicou um dos maiores jogadores da história do basquete em várias ocasiões.

Tais incidentes, embora chocantes, tornaram-se cada vez mais frequentes nos últimos dois anos, embora ninguém pareça saber por quê.