Bryce Young concorda em contrato totalmente garantido de 4 anos com os Panthers no valor de quase US$ 38 milhões

Carolina Panteras e escolha nº 1 geral Bryce Young concordou com um contrato de quatro anos, anunciou a equipe na sexta-feira.

Uma pessoa familiarizada com a situação disse à Associated Press que o acordo totalmente garantido vale US$ 37,9 milhões. A pessoa falou com a AP sob condição de anonimato porque não estava autorizada a divulgar os termos publicamente.

O acordo ocorre apenas quatro dias antes de os Panteras se apresentarem no campo de treinamento em Spartanburg, Carolina do Sul. Todas as escolhas de draft de Carolina estão agora sob contrato indo para o acampamento.

Os Panteras negociaram com o Chicago Bears do nono lugar para pegar Young, dando a eles uma solução potencial de longo prazo como zagueiro – uma posição em que eles lutaram para encontrar estabilidade por anos.

O jovem de 5 pés e 10 e 204 libras ganhou o Troféu Heisman em 2021 pelo Alabama, onde foi titular por dois anos no Crimson Tide. Ele terminou em segundo lugar na história da escola com 8.356 passes de jardas na carreira e 80 touchdowns.

Ele assumiu os representantes do time principal em OTAs e está se preparando para ser o titular da equipe na semana 1.