Buck Moon: Por que a primeira lua cheia de julho é chamada assim?

Tele lua pode ser fascinante e fascinante para muitas pessoas, pois existem certos eventos que ocorrem de vez em quando e que captam a atenção mesmo daqueles que não se consideram excessivamente interessados ​​na lua ou nas estrelas.

Um desses eventos está ocorrendo no início de julho, pois haverá lua cheia na segunda-feira, 3 de julho, e é conhecida como Buck Moon.

este particular 2023 Buck Moon vai ser ainda mais emocionante do que quando Buck Moons normalmente aparece, já que dá início a uma temporada de quatro consecutivas.

Quando você pode ver a Buck Moon?

A Buck Moon aparece quando o disco lunar parece maior e mais brilhante no céu.

A Buck Moon pode levar a um brilho de 30% da lua e um aumento de 14% no disco lunar visto da Terra.

De acordo com In the Sky, de Nova York, A Full Buck Moon de julho nascerá às 19:10 ET (00:10 BST / 01:10 CEST) na segunda-feira, 3 de julho (terça-feira, 4 de julho BST e CEST) e será definido às 04:33 ET (09:33 BST / 10:33 BST e CEST) na terça-feira, 4 de julho.

A próxima superlua depois de julho será na terça-feira, 1º de agostoe isso será o que é conhecido como Lua Cheia de Esturjão.

Como também é conhecida a Buck Moon?

A Buck Moon também é conhecida como Superluae são o resultado de a lua estar mais próxima da Terra na época da lua cheia.

Especialista em eclipses e astrofísico aposentado da NASA Fred Espanak disse ao Space.com que, durante a lua de julho, a lua estará a apenas 224.895 milhas (que é 361.934 quilômetros) da Terra em comparação com sua distância média de cerca de 238.000 milhas (que é 382.900 quilômetros).