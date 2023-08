Buffalo Bills Damar Hamlin finalmente retorna ao treinamento de primavera após um terrível susto de saúde

– No Buffalo Bills, o safety Damar Hamlin finalmente se juntou ao treino de sua equipe na segunda-feira diante de uma multidão que acompanhava sua incrível recuperação após sofrer uma pancada no peito há sete meses.

Como você deve se lembrar, Hamlin recebeu uma tremenda pancada no peito que o deixou caído no campo em um jogo do Monday Night Football contra o Cincinnati Bengals.

Damar Hamlin deu entrevista coletiva após o treino

Hamlin se vestiu como normalmente fazia até antes daquela noite e voltou a treinar em busca de uma vaga no elenco de Buffalo.

Diante de uma grande fila de torcedores entusiasmados, Hamlin dirigiu-se ao campo onde finalmente pôde participar das sessões de contato.

“Super grande obstáculo como você pode imaginar. Praticamente perdi minha vida praticando o esporte. Eu decidi jogar. Mas estou processando mil emoções. Não tenho medo de dizer que me passa pela cabeça ter um pouco de medo aqui e ali”, disse Hamlin a repórteres, após o treino

Minha fé é mais forte do que qualquer medo. Isso é o que eu quero pregar aqui. E essa é a mensagem que quero passar para o mundo, desde que sua fé seja mais forte que seu medo, você pode superar qualquer coisa. Damar Hamlin

Hamlin já participou de atividades organizadas da equipe (OTAs), durante as sessões de primavera e agora recebeu autorização para participar dos primeiros quatro dias de campo de treinamento, conforme exigido pelas regras da NFL.

“Ah cara, é incrível. É uma montanha russa de emoções. Eu estava um pouco confuso apenas por estar de volta pela primeira vez. Estou apenas tentando manter tudo o mais normal possível”, acrescentou o jogador de 25 anos sobre suas primeiras sensações no campo de futebol.

“A minha família, a minha mãe e o meu pai, apoiaram-me em qualquer decisão que tomei, jogar ou não (…) Tomei a minha decisão e vou viver com ela”, concluiu.

Imagem dramática de Damar Hamlin deitado no campo de futebol

A imagem de Damar Hamlin abalou o esporte mundial na noite de 2 de janeiro no Paul Brown Stadium na noite de 2 de janeiro. Hamlin fez um tackle de rotina em um adversário. No entanto, ele levou um golpe direto no peito que parou seu coração.

Em uma sequência dramática de eventos, jogadores e equipe médica de ambas as equipes cercaram Hamlin e se ajoelharam, primeiro rezar por ele e depois impedir que alguma câmera vaze imagens do momento dramático, enquanto Hamlin teve que ser ressuscitado por paramédicos no campo e evacuado para um hospital de Cincinnati em estado crítico, enquanto o jogo acabou sendo suspenso.

Após a emergência, Hamlin foi liberado, nove dias depois para completar sua recuperação em casa.

O Bills abrirá sua pré-temporada em 12 de agosto contra o Indianapolis Colts e abrirá a temporada em 11 de setembro contra o Jatos de Nova York.