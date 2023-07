Bundesliga: transferência de Brenden Aaronson: estrela do USMNT vai para o Union Berlin?

Leeds Unidoso rebaixamento do Liga Premiada provocou um êxodo do time titular, já que os jogadores mais talentosos e bem remunerados do time buscam novos clubes. Leeds‘ contingente americano não é exceção, como Weston McKennie voltou ao clube matriz Juventus e Brendan Aaronson está pronto para uma nova aventura – no Bundesliga.

Aaronson tinha uma cláusula de liberação de rebaixamento em seu contrato com o Leeds, mas parece que o clube está em posição de aceitar uma oferta de empréstimo do Union Berlin para o meio-campista de 22 anos – que se tornará o mais recente americano tentado por uma mudança para Alemanha.

Aaronson mantém contrato com o Leeds

Talvez o elemento mais significativo deste acordo seja que Aaronson permanecerá oficialmente um Leeds jogador – o que pode indicar que o clube espera um rápido retorno ao Liga Premiada em 2024 e, além disso, ainda acredita que Aaronson é uma parte fundamental do futuro na Elland Road.

o atlético informou que “vários” clubes ingleses e alemães manifestaram interesse em adquirir Aaronson, um Estados Unidos internacional com 29 jogos pela seleção nacional. Mas Union Berlin — que tem companheiro USMNT regular Jordan Pefok em sua lista – parece ter vencido a corrida, talvez por oferecer futebol em um nível de elite.

Aaronson cai de pé… na Liga dos Campeões

Aaronsoninteresse em aderir União sem dúvida terá sido reforçada pela presença do clube na próxima temporada Liga dos Campeões UEFA.

O Union foi um candidato chocante ao título na última temporada e até liderou o Bundesliga por um curto período enquanto competia no Liga Europa UEFA. Mas em virtude de um eventual quarto lugar, o clube da capital jogará na principal competição da Europa pela primeira vez na próxima temporada – o que significa que Aaronson terá a chance de demonstrar suas habilidades em um cenário internacional.