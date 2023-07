Busquets encontra a mídia enquanto o Inter Miami se prepara para a estreia na Leagues Cup

Inter Miamielenco reinventado terá seu primeiro grande teste nesta sexta-feira no Taça das Ligas contra lado mexicano Cruz Azul. Mas nem mesmo uma semana chuvosa em Estádio DRV PNK poderia diminuir o entusiasmo em torno do clube agora, já que novas contratações Lionel Messi, Jordi Albae Sérgio Busquets prepare-se para se reunir na América do Norte.

Busquets dirigiu-se à mídia na quinta-feira, quando o pontapé inicial da Copa da Liga se aproxima – e o lendário meio-campista jogará por um clube diferente FC Barcelona pela primeira vez.

Busi “muito feliz” por voltar a jogar com Messi

Depois de duas temporadas separados, Busquets está emocionado por poder dividir o campo mais uma vez com o companheiro de longa data Messi.

“Estou muito feliz por estar de volta com Leão e apreciá-lo como companheiro de equipe novamente”, ele disse. “Estamos juntos há muitos anos na Barça e tudo lindo.”

Enquanto juntos em Camp NouBusquets e Messi ajudaram Barcelona para impressionantes 30 títulos. É impossível replicar esse nível de sucesso, mas a chegada da dupla em Miami — um trio, se contar alba — buscará transformar rapidamente Inter Miami em um dos Liga principal de futebolmelhores clubes.

“É verdade que (Messi) vir aqui foi um catalisador para eu tomar a decisão de vir”, Busquets disse Quinta-feira.

Busquets e Messi vão começar logo?

Busquets não joga desde o final da época 2022/23 LaLiga temporada – e aos 35 anos, manter a nitidez e a forma física é mais importante do que nunca.

Como tal, o meio-campista confirmou que não jogaria o jogo inteiro na sexta-feira – e Messi também não é esperado.

enquanto, Tata Martino visualizou o Cruz Azul desafio e o que Inter Miami pode esperar do Liga MX lado.

“Sabemos que o Cruz Azul não teve o melhor início de campeonato, mas agora eles contrataram Charly Rodrguez e (Uriel) Antuna”, disse Martino disse. “Vão transmitir a energia positiva que a equipa precisa.”

Estamos na metade da temporada. E agora você pode assistir à ação de Messi e MLS com 50% de desconto no preço da temporada completa com este link.