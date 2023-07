C6 Bank anuncia grande NOVIDADE para clientes

O C6 Bank destaca-se como um dos principais bancos digitais, sempre empenhado em trazer inovação e benefícios para todos os seus clientes.

Demonstrando seu compromisso contínuo com a excelência, a fintech acaba de lançar uma importante novidade direcionada a um grupo de clientes.

Assim, o banco acaba de introduzir uma emocionante adição aos seus serviços: uma nova opção que permite aos clientes comprarem diretamente pontos C6 Átomos.

Essa iniciativa proporciona aos clientes uma maneira ainda mais conveniente e rápida de adquirir esses valiosos pontos, permitindo-lhes desfrutar de uma série de benefícios exclusivos.

Que tal conferir tudo sobre essa super novidade divulgada pela C6 Bank? Vem com a gente, porque vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre o assunto.

C6 Bank

A partir de agora, os clientes do C6 Bank têm a oportunidade de adquirir até 20 mil pontos de uma só vez, possibilitando que eles desfrutem de diversas vantagens e benefícios exclusivos.

Esses pontos podem ser utilizados para resgatar uma ampla variedade de produtos emocionantes, tudo de forma conveniente e rápida através do aplicativo do banco.

Além disso, o programa de recompensas do banco permite que os clientes transfiram esses pontos para programas de fidelidade parceiros, como Livelo, Smiles, Latam Pass, TAP Miles&Go e Tudo Azul, mantendo sempre a paridade de 1 ponto do banco para 1 ponto nos programas parceiros.

Isso abre uma gama ainda maior de possibilidades para os clientes, permitindo-lhes aproveitar as ofertas e benefícios de várias empresas em diferentes setores.

A liberdade de escolha é uma das características mais atrativas desse novo sistema de recompensas.

Os clientes podem optar por utilizar seus pontos diretamente no próprio aplicativo do banco para obter recompensas específicas ou direcioná-los para programas de fidelidade parceiros, ampliando suas opções de resgate de acordo com suas preferências pessoais e necessidades.



Além de introduzir a opção de aquisição de 20 mil pontos, o C6 Bank está atualmente proporcionando aos seus clientes ofertas promocionais para os dois pacotes de maior pontuação disponíveis.

Até o encerramento deste mês, os clientes têm a oportunidade de obter os pacotes de 10 mil pontos por apenas R$ 400 ou de 20 mil pontos por R$ 700, o que representa descontos significativos de R$ 50 e R$ 100, respectivamente.

“Com o novo pacote de compra direta de pontos, nossos clientes têm mais uma opção para ampliar sua pontuação em Átomos por um preço promocional e com a vantagem que os pontos não expiram” Diz Maxnaun Gutierrez, responsável pela área de produtos para clientes individuais no C6 Bank.

Como acessar a novidade?

Para acessar esta funcionalidade inovadora, basta abrir o aplicativo do banco em seu dispositivo móvel, selecionar a seção de “C6 + Benefícios” e, em seguida, deslizar a tela para baixo até encontrar a opção “Compra de Pontos”.

Com esse serviço, você tem o controle total sobre a quantidade de pontos que deseja adquirir. A facilidade está em adicionar ao carrinho a quantidade de pacotes desejada, permitindo uma experiência personalizada e sob medida para suas necessidades.

O processo de pagamento é extremamente conveniente, pois você pode efetuar a compra dos pontos utilizando o próprio cartão de crédito vinculado à sua conta no banco. Assim, tudo é feito de forma rápida, segura e dentro do ambiente confiável do aplicativo.

E não é só isso! Mesmo com a compra direta de pontos, você continua acumulando pontos à medida que usa o seu cartão do C6 Bank em suas transações cotidianas.

Clientes que possuem os Cartões C6 ou C6 Platinum acumulam 0,03 ponto a cada real gasto no débito e 0,05 ponto a cada real gasto no crédito, tornando suas compras ainda mais vantajosas.

Para os portadores do cartão C6 Carbon, a experiência de acumulação de pontos é ainda mais vantajosa, com a obtenção de 2,5 pontos a cada valor equivalente a um dólar gasto em compras na função crédito.

Observação: No aplicativo, os clientes do C6 Bank têm à disposição outras três opções de pacotes, com variações de 500 pontos (R$ 30) a 5 mil pontos (R$ 275).