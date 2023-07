C6 Bank emite comunicado IMPORTANTE aos seus clientes sobre segurança do app; Confira

O C6 Bank tem se destacado por sua constante busca em proporcionar a segurança financeira de seus clientes e possibilitar transações seguras em suas contas bancárias. Com um histórico de desenvolvimento pioneiro de ações e produtos nessa área, o banco tem se tornado referência quando se trata de proteger o dinheiro dos correntistas.

A instituição bancária tem como uma de suas principais prioridades garantir que os clientes possam movimentar seus recursos com confiança e tranquilidade. Para alcançar esse objetivo, o C6 Bank implementou uma série de recursos avançados de segurança que se tornaram marca registrada da instituição.

Segurança do banco digital

Entre os principais recursos de segurança do C6 Bank oferecidos, destacam-se os locais seguros para transações, proporcionando maior proteção contra fraudes e acessos não autorizados. Além disso, o gerenciamento de limites é uma ferramenta que possibilita ao cliente ter controle total sobre o valor de suas transações, garantindo que somente ele possa autorizar movimentações acima de determinado montante.

A tecnologia de biometria facial também é uma inovação presente no C6 Bank, permitindo que os clientes utilizem o reconhecimento facial como uma camada adicional de segurança em suas transações e acessos à conta. Com essa tecnologia avançada, o banco torna mais difícil o acesso indevido à conta de seus correntistas.

Para os clientes que buscam um banco completo e seguro para gerir suas finanças, o C6 Bank oferece uma gama de recursos que tornam a experiência bancária mais segura e eficiente. A instituição tem conquistado a confiança dos usuários ao se comprometer com a inovação contínua e o desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades de seus clientes.

Personalização de limites do C6 Bank

O C6 Bank oferece uma funcionalidade que permite a personalização dos limites de uso para transferências noturnas e diurnas, proporcionando maior flexibilidade e segurança de acordo com o perfil de utilização do usuário.

Com essa facilidade, é possível ajustar os limites do C6 Bank conforme as necessidades do dia a dia, garantindo que movimentações de valores mais altos sejam realizadas somente quando necessário. A definição dos limites é extremamente simples e pode ser feita em poucos passos:

O usuário deve acessar a tela principal do aplicativo do C6 Bank e clicar na opção “Segurança”.

Em seguida, será preciso selecionar a opção "Limites de uso".

Por fim, basta definir os valores conforme a necessidade do cliente.

Com essa funcionalidade, os clientes têm o controle total sobre o valor máximo que poderá ser movimentado em transferências, evitando preocupações com possíveis transações não autorizadas. Mais informações sobre a função podem ser obtidas nos canais oficiais do C6 Bank.

Conheça o recurso “Locais seguros”



O recurso “Locais Seguros” do C6 Bank foi desenvolvido para proteger os investimentos dos clientes, oferecendo uma camada adicional de segurança contra tentativas ilegítimas de acesso a partir de locais suspeitos. O conceito por trás desse recurso baseia-se no reconhecimento de que certos locais, como a casa ou o local de trabalho, tendem a ser mais seguros para realizar ou visualizar investimentos.

Ao ativar o recurso “Locais Seguros”, o cliente do C6 Bank pode especificar os locais considerados seguros, onde ele normalmente realiza suas atividades financeiras, como investir ou consultar seu patrimônio. Dessa forma, o banco digital identifica esses locais de confiança associados à conta do cliente.