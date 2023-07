C6 Bank limpa o nome de quase 500 mil pessoas

O C6 Bank anunciou recentemente um importante avanço em prol da população financeiramente vulnerável, divulgando que foram beneficiadas 456 mil pessoas que se encontravam com dívidas de até R$ 100.

Essa ação foi possível graças à participação do banco no Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, também conhecido como “Desenrola Brasil,” promovido pelo governo federal.

A instituição financeira ressalta que os interessados em participar do programa podem fazer contato através dos diversos canais de atendimento disponibilizados, garantindo assim um atendimento ágil e eficiente para os clientes que buscam regularizar sua situação financeira.

Vale ressaltar que, assim como o C6 Bank, todas as instituições participantes devem limpar os nomes dos seus clientes que possuem dívidas até o limite que mencionamos. Isso foi estabelecido como um requisito para a inscrição dos bancos nessa iniciativa.

Por fim, a expectativa é que através dessas medidas se possa enfrentar a problemática da inadimplência no país, oferecendo soluções concretas para milhares de brasileiros que lutam para regularizar suas pendências financeiras.

Regularização dos nomes de milhares de clientes da C6 Bank

Como mencionamos, após aderir ao programa federal Desenrola, o C6 Bank demonstrou rápida ação e eficiência ao limpar o nome de uma impressionante quantidade de 456 mil indivíduos com dívidas de até R$ 100.

A participação no programa governamental proporcionou ao banco uma oportunidade única de contribuir significativamente para a recuperação financeira de milhares de brasileiros.

Mas, é importante destacar que nesse caso, a dívida não é totalmente perdoada. Todavia, essa medida possibilita que os indivíduos recuperem a capacidade de acessar crédito.

Dessa forma, com a regularização por meio da renegociação, as pessoas podem reconstruir sua reputação creditícia e restabelecer sua relação com instituições financeiras, abrindo caminho para novas possibilidades de empréstimos e financiamentos.

Portanto, essa alternativa se mostra benéfica tanto para os devedores quanto para o sistema econômico, uma vez que incentiva a retomada da atividade financeira e o fortalecimento da confiança no mercado.



Quem pode participar do Desenrola Brasil, nesse momento?

Antes de tudo é importante ressaltar que, o Desenrola Brasil está beneficiando os inadimplentes que se encaixam na “Faixa 2”.

Assim, esse grupo compreende a clientes que possuam uma renda mensal superior a 2 salários mínimos e inferior a R$ 20 mil, desde que não estejam cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal.

O escopo das negociações abrangerá dívidas contraídas no período compreendido entre 2019 e 31 de dezembro de 2022. Para essa faixa de clientes, as instituições bancárias irão disponibilizar condições especiais de renegociação direta com o banco.

Dessa forma, em comunicado oficial, o C6 Bank anunciou que está disponibilizando aos seus clientes devedores uma oportunidade de regularizar suas dívidas de forma vantajosa.

De acordo com a nota divulgada, o banco oferecerá descontos de até 95% nos saldos devedores. Além disso, será permitido que esses valores sejam parcelados em até 72 vezes, com a vantagem de uma entrada reduzida.

Outro ponto positivo é a aplicação de taxas de juros atrativas, com uma taxa inicial de apenas 1,2% ao mês.

Observação: A Central de Relacionamento do C6 Bank é um serviço que funciona ininterruptamente 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para usufruir dessa comodidade, os clientes podem optar por entrar em contato por meio do chat do aplicativo ou através do telefone dedicado: 3003 6116, que serve para capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 660 6116, destinado a demais localidades.

Faixa 1

A partir de setembro, o governo disponibilizará uma ampla plataforma online para negociação de dívidas para pessoas que se enquadram na Faixa 1. Esse grupo vai englobar três perfis específicos:

Indivíduos que possuem dívidas de até R$ 5 mil, oferecendo-lhes uma oportunidade de quitar seus débitos de forma mais acessível e com condições facilitadas;

Pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos, que muitas vezes enfrentam desafios financeiros adicionais devido à limitação de recursos. A plataforma ajudará a aliviar o fardo financeiro e criar uma rota viável para a regularização das dívidas;

Aqueles que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, uma vez que são considerados como parte de um grupo de vulnerabilidade socioeconômica. Essa iniciativa visa trazer mais inclusão e oportunidades para essas famílias em busca de reorganizar suas finanças;

Por fim, é importante ainda pontuar que a plataforma não se restringirá apenas a dívidas bancárias. Dessa forma, possibilitará a negociação de débitos não bancários, incluindo serviços públicos e compras em lojas.

Nota do C6 Bank

“Teremos ofertas exclusivas e bem competitivas nos pacotes do Desenrola. Todos os devedores devem procurar o C6 Bank para ter acesso a essas condições especiais. O programa é resultado de uma parceria muito bem-sucedida entre os bancos e o governo federal, com potencial de recuperar a saúde financeira de milhões de famílias e reintroduzi-las na economia”, afirmou o head de produtos do C6 Bank, Maxnaun Gutierrez.”