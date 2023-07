C6 Bank traz GRANDE novidade para quem tem cartão do banco digital

O C6 Bank anunciou uma nova atualização em seu marketplace, a C6 Store, permitindo que os clientes realizem compras utilizando cartões de débito como forma de pagamento. Essa mudança visa ampliar as opções de pagamento e proporcionar maior comodidade aos usuários do aplicativo.

A partir de agora, os clientes do C6 Bank poderão escolher entre diversas modalidades de pagamento ao realizar suas compras na C6 Store. Além dos tradicionais cartões de crédito, os usuários poderão utilizar os cartões de débito vinculados às suas contas bancárias, tornando o processo de compra mais ágil e direto.

“O pagamento com cartão de débito era uma demanda dos nossos clientes e incluímos essa opção para tornar a C6 Store ainda mais completa”, disse Maxnaun Gutierrez, head de produtos para pessoa física do C6 Bank.

Outra novidade é que os clientes agora têm a possibilidade de combinar os pontos do programa C6 Átomos com as opções de cartão de crédito ou débito na hora de efetuar o pagamento. Essa flexibilidade proporciona aos usuários uma maneira ainda mais vantajosa de utilizarem seus pontos acumulados em transações do dia a dia.

Conheça a C6 Store

O C6 Bank está elevando a experiência de compra de seus clientes a um novo patamar com a C6 Store, o marketplace que traz uma ampla gama de produtos e serviços diretamente para o aplicativo do banco. Com um catálogo diversificado de mais de 50 mil itens, a C6 Store permite aos usuários navegarem por dezenas de milhares de produtos de diferentes categorias, tudo isso sem precisar sair do conforto de seus dispositivos móveis.

A acessibilidade ao marketplace é surpreendentemente simples. Os clientes podem explorar a C6 Store diretamente pelo aplicativo do C6 Bank, bastando clicar na opção “+Benefícios” na página inicial.

Além da comodidade da navegação integrada, a C6 Store oferece benefícios exclusivos para seus usuários. Entre as vantagens, destacam-se as condições de parcelamento em até 12 vezes sem juros, o que possibilita aquisições de maior valor sem comprometer o orçamento. Descontos especiais também estão disponíveis, tornando a experiência de compra ainda mais atrativa.

Mais informações sobre o banco digital

O C6 Bank é uma instituição financeira brasileira que vem ganhando destaque no cenário bancário pela sua abordagem inovadora e tecnológica. Fundado em 2018, o C6 Bank foi idealizado para atender às demandas de uma sociedade cada vez mais digital e conectada.

O banco opera como uma plataforma 100% digital, permitindo que os clientes tenham acesso a uma ampla gama de serviços bancários e financeiros diretamente pelo aplicativo. Com uma proposta descomplicada, o C6 Bank busca proporcionar aos seus usuários uma experiência mais prática, ágil e personalizada.

Uma das principais características do C6 Bank é a sua variedade de produtos e serviços. Além das contas correntes tradicionais, o banco oferece aos clientes a possibilidade de abrirem contas digitais, que facilitam a realização de operações bancárias de forma totalmente online. Adicionalmente, o C6 Bank disponibiliza cartões de crédito, débito e pré-pagos, com a possibilidade de acumular pontos por meio do programa de recompensas C6 Átomos.



Você também pode gostar:

Além disso, o C6 Bank vem se destacando no mercado financeiro por meio de parcerias estratégicas e inovações constantes. A integração de sua plataforma com a C6 Store, o marketplace da instituição, permite aos clientes navegarem por uma ampla seleção de produtos e serviços sem sair do aplicativo do banco.