Cacau Show abre 143 vagas de emprego em todo o Brasil

A renomada empresa de chocolates Cacau Show está abrindo novas oportunidades de emprego em todo o país. Com uma história de sucesso e uma ampla gama de produtos deliciosos, a empresa tem como objetivo fortalecer ainda mais sua equipe para atender à crescente demanda. Com uma cultura empresarial voltada para a excelência e a inovação, a companhia oferece um ambiente de trabalho estimulante e oportunidades de crescimento para seus funcionários.

Cacau Show abre vagas de emprego pelo país

Ao ingressar na equipe da Cacau Show, os funcionários terão acesso a uma série de benefícios atraentes. Além de receberem um salário competitivo, os colaboradores também têm direito a um plano abrangente de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, descontos em produtos da empresa, programa de incentivo e premiação, entre outros.

A companhia está buscando profissionais talentosos e apaixonados para preencher uma variedade de posições em suas lojas e escritórios em todo o país. Confira algumas das vagas disponíveis:

Vendedor(a) de Loja – São Paulo/SP;







Estoquista – Rio de Janeiro/RJ;







Chocolatier – Belo Horizonte/MG;







Analista Financeiro – Curitiba/PR;







Gerente de Loja – Porto Alegre/RS;







Assistente de Marketing – Brasília/DF;







Promotor(a) de Vendas – Salvador/BA;







Supervisor(a) de Produção – Fortaleza/CE;







Técnico(a) em Qualidade – Recife/PE;







Atendente de SAC – Campinas/SP;







Analista de Recursos Humanos – Florianópolis/SC;







Motorista Entregador – Manaus/AM;







Gerente de Franquias – Goiânia/GO;







Auxiliar Administrativo – São Luís/MA.

Como se candidatar

As vagas de emprego da Cacau Show estão disponíveis no portal 123empregos, um site de recrutamento e seleção reconhecido no mercado. Para se candidatar, basta acessar o portal e buscar pelas oportunidades na área de interesse. Os candidatos podem criar um perfil no site e enviar seus currículos diretamente para as vagas desejadas.

Sobre a empresa

Fundada em 1988 pelo empreendedor Alexandre Costa, a Cacau Show tornou-se uma das maiores redes de chocolates finos do Brasil. Com mais de 2.000 lojas espalhadas por todo o país, a empresa é conhecida por sua qualidade excepcional, variedade de produtos e inovação constante.

Além de oferecer chocolates irresistíveis, a companhia também se preocupa com a responsabilidade social e ambiental. A empresa apoia projetos sociais e busca promover o desenvolvimento sustentável em suas operações. Com uma equipe dedicada e apaixonada, a Cacau Show continua a expandir sua presença no mercado e oferecer oportunidades empolgantes para profissionais talentosos.



