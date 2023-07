Cadastro Único 2023: Saiba como consultar e realizar inscrição

Saber fazer o Cadastro Único 2023, o CadÚnico, é fundamental para ter acesso aos Benefícios Sociais disponibilizados pelo Governo Federal. Neste texto, você entenderá como consultar os seus dados e como é possível fazer a sua inscrição facilmente. Acompanhe e tire todas as suas dúvidas!

Como consultar os dados do Cadastro Único 2023?

Para consultar os dados do Cadastro Único 2023 é super simples e rápido. Em poucos cliques você já pode ter acesso a informações sobre o cadastro da família incluído no sistema. Veja como fazer pelo computador:

O primeiro passo é acessar o site oficial para consultar os dados do Cadastro Único 2023, clicando neste link; Em seguida, basta preencher os campos que solicitam informações simples sobre o titular da conta, a fim de ter acesso ao que chamamos de “consulta simples”; Em seguida, será possível ter acesso às informações desejadas.

No entanto, se a família quiser maiores detalhes do seu cadastro, como, por exemplo, saber quais benefícios sociais são pagos, é necessário fazer a “consulta completa” por meio do login com o gov.br. Apenas com esse login é que essas informações mais delicadas serão mostradas no momento do acesso.

Agora, veja como fazer pelo seu celular:

Primeiro, é preciso baixar o aplicativo do CadÚnico no seu celular; Feito isso, instale-o e faça o seu login ou cadastro no aplicativo; Navegue pela plataforma e faça a consulta nos dados que você deseja ter acesso. É tudo muito simples, rápido e fácil.

Viu só como consultar os dados do Cadastro Único 2023 é bem mais simples do que você imaginava? Em poucos cliques é possível ter acesso a uma série de informações sobre o cadastro da sua família.

Como realizar a inscrição no CadÚnico 2023?

Se você ainda não é inscrito no CadÚnico e deseja fazer isso em 2023, não se preocupe! Vamos explicar, no passo a passo abaixo, tudo o que precisa ser feito para você conseguir fazer o seu cadastro corretamente e, quem sabe, garantir o recebimento de Benefícios Sociais que estejam alinhados à sua realidade e à realidade de sua família. Veja como funciona:

Reúna todos os documentos pessoais seus e da sua família. É importante reunir os documentos de todas as pessoas que moram na mesma casa que você, pois isso é fundamental para o cadastro ser bem-sucedido; Separe uma conta de energia atualizada para poder usar como comprovante de residência; Dirija-se até o CRAS mais próximo da sua casa e fale que você deseja cadastrar a sua família no CadÚnico; Em seguida, responda a todas as perguntas que forem feitas pelo responsável pelo seu atendimento. Lembrando que é importante responder tudo corretamente, pois você precisará assinar um termo que declara que você passou informações verdadeiras e que não omitiu nada na hora do seu cadastro. Se você deixar de passar alguma informação relevante, poderá responder por isso mais tarde; Pronto! A sua família já estará inscrita de forma prática e sem ter que pagar isso.

Dependendo da renda familiar e de outras características da família, pode ser que você tenha direito a receber os Benefícios Sociais do Governo. Portanto, preencha as informações com atenção caso esse seja o seu objetivo.