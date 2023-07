CAIXA acaba de liberar VALOR EXTRA de até R$6MIL para quem está NESTA LISTA!

A vida pode ser bastante incerta, e desastres naturais são uma dessas incertezas que podem atingir qualquer um de nós, a qualquer momento. No entanto, em meio a essas adversidades, alguns “anjos” surgem para ajudar. No Brasil, a CAIXA é um desses anjos, fornecendo suporte financeiro a moradores afetados por calamidades. A CAIXA, um dos maiores bancos do Brasil, acaba de disponibilizar um Valor Extra para residentes em áreas afetadas por desastres naturais.

O que é o Saque Calamidade CAIXA?

O Saque Calamidade é um benefício oferecido pela CAIXA a trabalhadores residentes em áreas afetadas por desastres naturais. Este recurso, obtido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ajuda a aliviar o impacto financeiro causado por tais desastres.

Como Solicitar o Saque Calamidade?

Para solicitar o Saque Calamidade, é necessário seguir alguns passos. Primeiramente, é preciso baixar o aplicativo FGTS e fazer um cadastro. A seguir, deve-se selecionar a opção “Meus saques” e, em seguida, “Outras situações de saque —?Calamidade?pública”. Após isso, basta selecionar a cidade afetada.

Documentação Necessária para solicitar o Saque Calamidade

A próxima etapa é enviar a documentação necessária. Isso inclui:

Foto do documento de identidade

Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de?calamidade

Caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a), é necessário enviar também a Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável.

Como Receber o Benefício do Saque Calamidade

Após enviar a documentação, é possível selecionar uma conta da CAIXA, incluindo a Poupança Digital CAIXA Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Quem pode Solicitar o Saque Calamidade?

Para solicitar o saque, é necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R??6.220,00

Atualmente, 22 municípios situados nos estados do Acre, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão com pagamento vigente do Saque FGTS, por motivo de calamidade. A CAIXA divulgou HOJE(24) a inclusão dos trabalhadores residentes nos municípios de Jacuípe (AL), Dois Irmãos (RS) e Novo Hamburgo (RS), que já solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por?calamidade. A liberação, decorrente das fortes chuvas nas cidades, pode ser solicitada à CAIXA por meio do Aplicativo FGTS.

É crucial estar atento às datas de solicitação. Por exemplo, para os moradores de Jacuípe (AL), o prazo é até 07/10/2023. Para os de Dois Irmãos (RS) e Novo Hamburgo (RS), os prazos são até 27/09/2023 e 01/10//2023, respectivamente.