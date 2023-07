CAIXA, Banco do Brasil e Banco do Nordeste se unem e emitem COMUNICADO animando seus clientes

A CAIXA, em um movimento sem precedentes, firmou um protocolo de intenções com instituições bancárias públicas federais – como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. Esse protocolo visa criar um grupo de trabalho multidisciplinar para analisar e estruturar uma parceria entre essas instituições. O objetivo principal é compartilhar e expandir a oferta de serviços em suas unidades.

O Evento de Assinatura do Protocolo

Este protocolo foi assinado na última quarta. 19 de julho, pela presidente da CAIXA, Rita Serrano. O evento contou com a presença de várias figuras importantes do setor financeiro e governamental, como o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, a presidente do BB, Tarciana Medeiros, e o presidente do BNB, Paulo Câmara, entre outros.

A Importância do Protocolo

Segundo Rita Serrano, essa iniciativa pode significar uma ampliação da rede de atendimento e do acesso aos serviços bancários. A união dessas instituições abre uma série de oportunidades, aproveitando os serviços e a capilaridade dos bancos. Isso resultará na otimização de serviços, geração de economia e melhoria do atendimento.

A Situação Atual dos Bancos Públicos no Brasil

Atualmente, existem 9.200 agências de bancos públicos federais e 13 mil lotéricas espalhadas pelos 5.568 municípios do Brasil. Esses estabelecimentos poderão compartilhar serviços, beneficiando a população com mais opções de atendimento.

O Compartilhamento de Estruturas

Luiz Claudio Moreira Lessa, presidente do Banco da Amazônia, defendeu que o compartilhamento de estrutura também ocorra nas redes complementares. Isso melhorará a logística, especialmente em regiões como a Amazônica.

O BB também endossa essa visão. Sua presidente, Tarciana Medeiros, afirmou que uma iniciativa para estudar como compartilhar melhor e estar presente onde a população mais precisa é totalmente necessária.

Inovações Tecnológicas

O protocolo buscará também a criação de soluções tecnológicas inovadoras. Isso inclui melhorias nos sistemas de autenticações com biometria e logins compartilhados, que facilitarão o acesso aos serviços bancários.



O Papel do Governo Federal

O Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Dario Dorigan, acredita que a facilitação da bancarização é um desejo do Governo Federal. O Governo deseja que o Brasil se desenvolva com mais justiça social, e isso passa pela democratização do acesso a serviços bancários e crédito.

Benefícios para o Mercado Financeiro

A ampliação da sinergia entre os bancos públicos pode fortalecer o mercado financeiro nacional. Além disso, pode estimular o crescimento econômico ao possibilitar a adoção de práticas conjuntas de sustentabilidade e responsabilidade social.

Expectativas Futuras

Há uma expectativa de que este protocolo possa garantir que os bancos contribuam de forma mais significativa para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população. Com o compartilhamento de serviços e a adoção de tecnologias inovadoras, espera-se que o atendimento bancário se torne mais eficiente e acessível.

Em resumo, a assinatura deste protocolo entre a CAIXA e outros bancos públicos é um passo importante para melhorar o atendimento bancário no Brasil. Com a união dessas instituições, espera-se que os serviços bancários se tornem mais acessíveis e eficientes para todos os brasileiros.