Caixa começa pagamentos nesta quinta-feira (27). Saiba quem tem direito e quanto vai receber

Acabou a espera. Nesta quinta-feira (27), a Caixa Econômica Federal inicia o processo de distribuição de R$ 12,7 bilhões de lucro nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Dados oficiais do banco apontam que pouco mais de 132 milhões de trabalhadores de todas as regiões do país podem receber o saldo.

A quantia que está sendo repassada para os trabalhadores representa 99% do lucro obtido pelo Fundo de Garantia no ano de 2022. Na ocasião, este patamar foi de R$ 12,8 bilhões. Embora pareça um número alto, o Governo Federal estava esperando um valor maior. A aposta era de que chegaria ao menos nos R$ 15 bilhões.

O pagamento distribuído, aliás, só será feito para aqueles cidadãos que possuíam algum saldo em suas contas do FGTS no dia 31 de dezembro do ano passado. Os valores depositados variam de acordo com cada trabalhador. O pagamento em questão será proporcional ao saldo existente naquela determinada data.

Quanto vou receber?

Como os valores variam a depender de cada trabalhador, é muito importante que o cidadão se baseie no patamar destacado no último dia do ano passado para saber quanto vai poder receber agora. De uma maneira geral, é possível dizer que a cada R$ 100 de saldo na conta, o cidadão recebe R$ 2,46 de lucro.

O cidadão precisa apenas multiplicar o valor do saldo disponível em 31 de dezembro de 2022 por 0,02461511. Abaixo, você pode conferir alguns exemplos para entender como a distribuição pode ser feita:

conta com R$ 100: recebe R$ 2,46;

conta com R$ 500: recebe R$ 12,31;

conta com R$ 1.000: recebe R$ 24,62;

conta com R$ 2.000: R$ 49,23;

conta com R$ 5.000: R$ 123,08;

conta com R$ 10.000: recebe R$ 246,15.

Ainda segundo informações da Caixa Econômica federal, a distribuição do lucro começa hoje, mas só será concluída na segunda-feira (31). Para saber se você conseguiu receber o saldo, é necessário verificar as informações da sua conta no app do FGTS. O pagamento está endereçado com o nome “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2022”.

Como realizar a consulta ao FGTS

Baixe o app do FGTS no celular;

selecione a opção “Cadastre-se” e preencha todos os dados solicitados;

cadastre uma senha de acesso, que deve ser numérica, com seis dígitos;

clique em “Não sou um robô”;

abra o e-mail de confirmação enviado ao endereço cadastrado e clique no link disponível;

abra o app e digite o CPF e a senha escolhida;

leia e aceite (se desejar) as condições de uso do app para liberar o acesso.

Volte para a página inicial do aplicativo e clique em “saldo total do FGTS”. É onde vai aparecer a soma dos valores disponíveis em todas as contas (ativas e inativas).



Você também pode gostar:

Posso sacar agora?

Embora os pagamentos do lucro do FGTS já estejam sendo liberados a partir desta quinta-feira (27), o fato mesmo é que o cidadão não pode sacar a quantia agora. Segundo as informações oficiais, seguem valendo as regras gerais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Por estas normas, o cidadão só vai poder sacar a quantia do FGTS em situações notadamente específicas. O dinheiro só é liberado quando o indivíduo é demitido sem justa causa, ou quando é acometido por uma doença grave ou vítima de um desastre natural, por exemplo.

Quem opta pelo sistema de saque-aniversário também não tem nenhuma mudança de regra. Neste caso, o saldo pode ser retirado apenas uma vez por ano no mês do nascimento do trabalhador, ou nos dois meses imediatamente seguintes.

Distribuição do lucro do FGTS

A distribuição do lucro do FGTS tem como objetivo aumentar a rentabilidade dos trabalhadores formais no Brasil. Em caso de dúvidas específicas sobre a sua situação, é importante que o indivíduo acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal, ou entre em contato com o banco através do número 0800 726 0207.