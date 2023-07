CAIXA confirma abertura de agências uma hora mais cedo nesta sexta (21)

A Caixa Econômica Federal anunciou que abrirá todas as suas agências com uma hora de antecedência nesta sexta-feira, dia 21, como parte do “Dia do Desenrola“. Essa iniciativa tem como objetivo atender os clientes interessados em renegociar suas dívidas, oferecendo melhores condições e ampliando as oportunidades de regularização financeira. Essa ação faz parte do programa federal Desenrola Brasil.

O que é o Dia do Desenrola?

O Dia do Desenrola é uma data especial criada pela Caixa Econômica Federal para incentivar a renegociação de dívidas por parte de seus clientes. Essa iniciativa faz parte do programa Desenrola Brasil, que tem como objetivo facilitar a regularização financeira e promover a inclusão social por meio do acesso ao crédito.

Segundo o banco, nos primeiros dois dias de atendimento para renegociação de dívidas, houve o dobro de procura em seus canais de atendimento. Diante dessa demanda, a Caixa decidiu abrir suas agências uma hora mais cedo, proporcionando mais tempo para os clientes negociarem as melhores condições para quitar suas dívidas.

O Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil é um programa do governo federal que busca facilitar a renegociação de dívidas e promover a inclusão financeira. A Caixa Econômica Federal é uma das instituições financeiras que aderiram a esse programa e está oferecendo condições especiais para que seus clientes possam regularizar suas dívidas.

As condições de renegociação começaram a ser oferecidas pelo banco na última segunda-feira, dia 17, e estarão disponíveis até o dia 31 de dezembro, de acordo com as regras estabelecidas pelo programa. Durante esse período, os clientes da Caixa poderão aproveitar descontos e condições especiais para quitar suas dívidas e colocar suas finanças em ordem.

A adesão dos clientes

A adesão dos clientes ao programa Desenrola Brasil tem sido significativa. A Caixa Econômica Federal já retirou dos cadastros externos de restrição de crédito a dívida de até R$ 100 de 225 mil clientes, como informou a presidenta Maria Rita Serrano. Essa medida visa proporcionar uma nova oportunidade para esses clientes, permitindo que eles tenham acesso ao crédito novamente e possam reconstruir sua vida financeira.

Além do Desenrola Brasil, a Caixa também promove sua própria campanha de renegociação de dívidas, chamada de “Tudo Em Dia”. Essa campanha oferece descontos de até 90% e abrange tanto dívidas comerciais de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.

Como participar do Dia do Desenrola?

Se você é cliente da Caixa Econômica Federal e deseja participar do Dia do Desenrola, aproveitando as condições especiais para renegociar suas dívidas, existem diferentes canais de atendimento disponíveis. Confira:

Meios oficiais da Caixa



WhatsApp : Entre em contato pelo número 0800 104 0104.

Central de Atendimento: Ligue para 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais cidades).

Esses canais estão disponíveis para que você possa obter mais informações sobre o programa Desenrola Brasil, esclarecer dúvidas e agendar uma visita em uma das agências da Caixa para renegociar suas dívidas.

Conclusão

O Dia do Desenrola promovido pela Caixa Econômica Federal é uma excelente oportunidade para os clientes do banco regularizarem suas dívidas e reconstruírem sua vida financeira. Com condições especiais de renegociação e descontos atrativos, essa iniciativa visa facilitar o acesso ao crédito e promover a inclusão financeira.

Não deixe de participar do Dia do Desenrola e aproveitar as condições oferecidas pela Caixa para deixar suas dívidas em dia. Entre em contato pelos canais oficiais do banco e garanta uma nova chance de colocar suas finanças em ordem. Aproveite essa oportunidade e recomece com o pé direito!

Lembre-se: a renegociação de dívidas é um passo importante para a conquista de uma vida financeira saudável e equilibrada. Não deixe essa oportunidade passar!