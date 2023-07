CAIXA divulgou HOJE uma CONVOCAÇÃO NACIONAL com oportunidade de RENDA EXTRA

A CAIXA, uma das principais instituições financeiras do Brasil, anunciou hoje uma convocação que pode render um boa renda extra. Foi divulgado um novo edital para o credenciamento de corretores de imóveis. Este anúncio, que tem implicações significativas para o setor imobiliário do país, é o foco deste artigo.

Leia Também: ÓTIMA NOTÍCIA – Caixa retoma pagamentos do Bolsa Família HOJE (24)

Sobre o Edital Convocação CAIXA

O edital foi lançado com o objetivo de credenciar corretores de imóveis para a prestação de serviços de intermediação e assessoramento de venda de imóveis da CAIXA. As inscrições para o credenciamento estão abertas no Portal de Licitações da CAIXA até o dia 4 de agosto.

Quem pode se inscrever?

Os interessados em se credenciar devem ser pessoas jurídicas. Além disso, mesmo aqueles que já possuem contrato vigente com a CAIXA deverão participar do novo credenciamento, seguindo as regras estabelecidas no edital.

Atuação dos corretores credenciados

Os corretores credenciados terão a oportunidade de atuar em parceria com a CAIXA, podendo prestar serviços de intermediação de vendas e assessoramento de venda. Isso inclui a prospecção de clientes para a compra de imóveis e o apoio ao cliente em todas as etapas do processo de venda, sem custos para os potenciais compradores.

Remuneração dos corretores

Depois que o corretor apresentar a matrícula com o registro de compra e venda, a CAIXA pagará ao contratado uma remuneração correspondente a 5% do valor de venda do imóvel, caso a prospecção tenha sido realizada pelo corretor. Caso o corretor preste somente o serviço de assessoria ao comprador, sem fazer a prospecção, ele receberá 1% do valor de venda, limitado a R$ 1,5 mil. Esses valores serão pagos já com os impostos devidos descontados.

O que são os imóveis da CAIXA?

Os imóveis da CAIXA são aqueles que foram retomados pela instituição e estão sendo colocados à venda para o público em geral. Eles incluem casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais localizados em todo o país. Esses imóveis podem ser adquiridos para fins habitacionais, comerciais ou para investimentos.

Como são as condições de pagamento?



Você também pode gostar:

Cada imóvel à venda possui suas próprias condições de pagamento. Elas podem ser à vista, através de financiamento e/ou com a utilização do FGTS.

Onde encontrar as informações sobre os imóveis?

As informações sobre os imóveis à venda estarão disponíveis na página do imóvel pretendido ou no edital de licitação/leilão, divulgados no Portal de Venda de Imóveis da CAIXA.

Outras notícias da CAIXA

Além do edital de credenciamento de corretores, a CAIXA também tem divulgado outras notícias importantes para a economia e a cultura do país. Entre elas, a disponibilização do Saque Calamidade para moradores de algumas cidades.

Como entrar em contato com a CAIXA?

Para mais informações sobre o edital ou outros assuntos, os interessados podem entrar em contato com a CAIXA através dos canais de atendimento disponíveis em seu site.

Este novo edital da CAIXA representa uma grande oportunidade para os corretores de imóveis do Brasil. Com a possibilidade de atuar diretamente na venda de imóveis retomados pela instituição, os profissionais da área têm a chance de aumentar seus rendimentos e contribuir para o desenvolvimento do mercado imobiliário do país.