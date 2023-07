CAIXA emite COMUNICADO OFICIAL para brasileiros com DÍVIDAS

A CAIXA é parceira do Governo Federal no Desenrola Brasil, programa para facilitação do pagamento de dívidas para quem pretende limpar seu nome, contemplando milhões de pessoas com dívidas. O objetivo do Desenrola é reduzir o endividamento da população, ajudando brasileiros negativados em cadastros de inadimplentes (até 31 de dezembro de 2022) a renegociarem suas dívidas. Diante disso a CAIXA faz comunicado para seus clientes, oferecendo vantagens para quem tem dívidas com o banco.

Quem pode participar do Desenrola Brasil com a CAIXA

Clientes com renda de até R$ 20 mil com dívidas na CAIXA que fazem parte da FAIXA 2 do Desenrola Brasil. Os mesmos já podem colocar suas contas em dia com as facilidades do programa.

Já os Clientes com renda de até 2 salários-mínimos, que fazem parte da FAIXA 1, serão contemplados a partir de setembro.

A CAIXA está oferecendo condições especiais para parcelamento das dívidas e pagamento à vista, com descontos de até 90%. Para clientes com dívidas de até R$100, A CAIXA vai retirar da lista de negativados. Ressaltando que tal medida não é um perdão de dívidas, o débito continuará existindo e também pode ser negociado pelos canais da CAIXA.

Vantagens da renegociação de dívidas com a CAIXA

A CAIXA está ofertando parcelamento das dívidas de 12 até 96 meses. Quem desejar fazer a quitação à vista terá descontos de 40% até 90%. As condições podem variar conforme o contrato com a CAIXA.

