Caixa emite COMUNICADO OFICIAL para quem está com DÍVIDA(foco nas MULHERES)

A CAIXA emitiu um comunicado para todos seus clientes HOJE(26) sobre a participação do banco no programa Desenrola Brasil, iniciativa que visa ajudar os cidadãos a renegociarem dívidas. A CAIXA comunicou que obteve até então um grande sucesso, com cerca de 22 mil pessoas físicas renegociando um total de R$ 371 milhões em dívidas.

Impacto Social, principalmente com as Mulheres

A presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, destacou o forte impacto social da renegociação, com mulheres sendo as principais beneficiadas. “A maior parte das dívidas renegociadas é de mulheres”, declarou Serrano.

Renegociação de Dívidas na CAIXA

Considerando que um único cliente pode ter múltiplos contratos, como cartão de crédito, cheque especial e financiamentos em geral, foram refinanciados aproximadamente 36 mil contratos.

Limpeza de Nome na CAIXA

Ao incluir os 225 mil clientes com dívidas de até R$ 100 que tiveram seus nomes limpos, o número de pessoas retiradas do cadastro negativo aproxima-se de 250 mil.

Sucesso do Desenrola CAIXA

Após o Dia do Desenrola, quando as agências da Caixa abriram uma hora mais cedo na última sexta-feira (21), Serrano disse que o número de pedidos de renegociação aumentou bastante e continua subindo.

“A ação que fizemos na sexta-feira provocou um boom. O Desenrola é um sucesso. A cada dia, o volume de renegociação é maior”, afirmou a presidente da Caixa.

Rumores de Substituição

Sobre rumores de que poderia ser substituída no cargo para dar lugar a uma indicada do Centrão, Serrano evitou comentar. Disse apenas que tem trabalhado muito, seguindo as orientações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e classificou os rumores como especulação.

Real Digital



Você também pode gostar:

A presidente participou de uma cerimônia para a criação de um consórcio para o desenvolvimento do real digital, que está em teste desde março e previsto para estar à disposição da população no final de 2024.

“Não tem absolutamente nada de novo até o momento. Estou a cada dia trabalhando mais. Tem muita especulação sem nome ou identidade. A orientação que tenho do presidente da República é trabalhar”, declarou Serrano.

Através do programa Desenrola Brasil, milhares de brasileiros estão conseguindo renegociar suas dívidas e limpar seus nomes. A iniciativa tem provado ser um sucesso e continua a crescer em volume de renegociações a cada dia.

As condições oferecidas pelos bancos no Desenrola

Caixa

Prazo máximo de pagamento: em até 96 meses;

Quais são os descontos? De 40% a 90% para pagamento à vista;

Onde posso renegociar? Na página temática do programa no site da Caixa; no WhatsApp, pelo número 0800 104 0104; na Central de Relacionamento nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões).

Banco do Brasil

Taxa de juros: Dependem do perfil do cliente, tempo de atraso e o tipo da dívida;

Prazo máximo de pagamento: em até 120 meses;

Quais são os descontos? De até 96% para pagamentos à vista;

Onde posso renegociar? Nas agências; no aplicativo do BB; Internet Banking (nos endereços bb.com.br/renegocie, para pessoas físicas, ou bb.com.br/renegociepj, para pessoas jurídicas); Central de Relacionamento pelos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões); ou no WhatsApp, enviando #renegocie para o número 61 4004-0001.

Itaú

Taxa de juros: O banco não informou;

Prazo máximo de pagamento: O banco não informou;

Quais são os descontos? De até 60% nas taxas de juros;

Onde posso renegociar? No Whatsapp (11) 4004-1144 e pelo site.

Santander

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida;

Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses;

Quais são os descontos? De até 90%, dependendo do caso;

Onde posso renegociar? Centrais de Atendimento telefônico (4004-3535 nas capitais e regiões metropolitanas e 0800-702-3535 nas demais localidades), ou no site. No caso de dívidas de financiamentos, o canal é a página. As condições dependem do perfil do cliente.

Bradesco

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida;

Prazo máximo de pagamento: Em até 60 meses;

Quais são os descontos? O banco não informou;

Onde posso renegociar? Nas agências, caixas eletrônicos, aplicativo, site ou pelo WhatsApp, no número (11) 4858-5151.

Inter

Taxa de juros: O banco não informou;

Prazo máximo de pagamento: Em até 36 meses;

Quais são os descontos? De até 90%;

Onde posso renegociar? As renegociações serão feitas pelo portal oficial, pelo aplicativo ou pela Central de Atendimento, 3003-4070.