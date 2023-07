CAIXA faz COMUNICADO para quem deseja comprar CASA PRÓPRIA

Conquistar a casa própria é o sonho de muitos brasileiros, e o programa Minha Casa, Minha Vida se apresenta como uma solução viável para tornar esse sonho realidade. Com o objetivo de diminuir o déficit habitacional no país, o programa prevê a contratação de 2 milhões de unidades até 2026, oferecendo moradia adequada para todos.

A elaboração deste guia tem o intuito de fornecer todas as informações necessárias para que você possa se beneficiar deste programa e realizar o sonho da casa própria.

Entendendo o Minha Casa, Minha Vida

O Minha Casa, Minha Vida é um programa do Governo Federal que tem como objetivo facilitar o acesso à casa própria para famílias de baixa renda. Existem três faixas de enquadramento dentro do programa, cada uma destinada a um público específico.

As faixas de enquadramento se dividem de acordo com a renda familiar. Para habitação urbana, a Faixa 1 se destina a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. Se a habitação for rural, a renda anual da família não deve ultrapassar R$ 31.680.

Como Participar do Minha Casa, Minha Vida

Para se inscrever no Minha Casa, Minha Vida, você deve procurar o Ente Público, que pode ser a prefeitura ou o estado, ou ainda a Entidade Organizadora da sua cidade e solicitar a inscrição no Cadastro Habitacional.

A aquisição do imóvel urbano ocorre por meio de parcelamento, em 60 meses, sem juros, com parcela mínima de R$ 80 e máxima de R$ 330,00. Para os imóveis rurais, a participação das famílias vai ser de 1% do valor do contrato, em parcela única, com pagamento no ato da contratação.

Se você for beneficiário do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e for contemplado pelo programa, já recebe o imóvel quitado e fica isento do pagamento das prestações. A transferência do imóvel é vedada pelo período de 60 meses, salvo em caso de liquidação antecipada do contrato.



Você também pode gostar:

É importante se atentar aos prazos estabelecidos pelo Ente Público ou Entidade Organizadora. A perda de alguma data pode prejudicar na aquisição do imóvel.

O Minha Casa, Minha Vida possui algumas condições que podem impedir a participação no programa. Dentre essas condições está incluso: possuir renda superior ao limite do programa, ser titular de contrato de financiamento imobiliário vigente, ser proprietário ou ter recebido, nos últimos dez anos, benefícios similares oriundos de subvenções econômicas.

O programa também disponibiliza unidades com a possibilidade de adaptação para Pessoas com Deficiência (PcD) e para idosos.

Recursos e Investimentos

A crescente demanda por habitação no Brasil tem levado a diversas iniciativas inovadoras por parte de instituições financeiras, principalmente a Caixa Econômica Federal. Esta instituição, conhecida por seu papel crucial no desenvolvimento habitacional do país, anunciou recentemente uma série de medidas para facilitar o acesso à moradia.

Suspensão Temporária do Pagamento de Prestações

Um dos destaques é a suspensão temporária do pagamento de prestações para beneficiários do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Esta medida, aprovada pelo Conselho Curador do FGTS, visa ajudar aqueles que estão inadimplentes, permitindo uma paralisação dos contratos até seis meses.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha, a medida está restrita ao programa “Minha Casa, Minha Vida”. Ele mencionou que o índice de inadimplência é de 70% dos financiamentos. A suspensão temporária do pagamento das prestações permitirá que essas famílias se reorganizem, evitando a retomada do imóvel.

Aumento no Orçamento para Habitação

Além disso, o Conselho Curador do FGTS decidiu aumentar o orçamento do Ministério das Cidades, que será direcionado para a habitação. Com isso, a área contará com uma verba significativa para o ano de 2023, o maior orçamento dos últimos sete anos.

Este acréscimo vai ser utilizado para impulsionar o programa “Minha Casa, Minha Vida”, conforme anuncio feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho. De acordo com o Ministro, o volume de obras refletirá em uma cadeia positiva que inclui a geração de 2,3 milhões de empregos diretos ou indiretos.

“Isso permitirá que 488 mil famílias realizem o sonho da casa própria por meio do financiamento oferecido pelo programa habitacional este ano, cem mil famílias a mais do que no ano passado“, afirmou o ministro no Twitter.

Investimento em Moradia

Os recursos do FGTS vão ser utilizados para investimento em moradia, ampliando as oportunidades para as famílias que desejam adquirir a casa própria. Esta decisão, tomada na mesma reunião em que se aprovou a suspensão temporária da cobrança de financiamentos imobiliários, pode beneficiar até 700 mil famílias.

Estas medidas demonstram o compromisso da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal em enfrentar os desafios habitacionais no Brasil. Com a suspensão temporária do pagamento de prestações e o aumento no orçamento para habitação, milhares de famílias terão a chance de realizar o sonho da casa própria.

Recentemente, o Conselho Curador do FGTS aprovou uma pausa no pagamento das prestações para beneficiários do Minha Casa Minha Vida que estão inadimplentes. A medida poderá beneficiar 700 mil famílias, com a suspensão temporária do pagamento da prestação por até seis meses.

Além disso, o Conselho Curador do FGTS decidiu aumentar o orçamento do Ministério das Cidades, direcionando mais recursos para habitação. Isso permitirá que mais famílias realizem o sonho da casa própria através do financiamento oferecido pelo programa habitacional.

Planejamento para a Casa Própria

Agora que você já conhece todos os detalhes do programa Minha Casa, Minha Vida, é hora de colocar as dicas em prática e começar a traçar o seu plano para alcançar a sua casa própria. Lembre-se de que a conquista da casa própria exige planejamento e organização financeira.