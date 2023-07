CAIXA faz NOVO COMUNICADO OFICIAL para todos clientes nesta SEXTA(21)

A Caixa Economica Federal(CAIXA) comunicou para todos clientes HOJE(21) números animadores. Com um início ambicioso no programa de renegociação de dívidas, Desenrola Brasil, a CAIXA acaba de informar que nos primeiros três dias, conseguiu renegociar mais de R$ 51 milhões em dívidas, beneficiando mais de 22 mil clientes com a celebração de 10 mil contratos. A Caixa, com o programa Desenrola Brasil, está dando um passo importante para ajudar milhões de brasileiros a se livrarem da dívida e recuperarem o controle de suas finanças. No entanto, é crucial que os clientes entendam completamente os termos da renegociação e considerem cuidadosamente suas opções antes de fazer uma escolha.

CAIXA anuncia também a Expansão dos Serviços Digitais

Com o lançamento do Desenrola Brasil, a Caixa viu um aumento significativo no tráfego de sua plataforma online. De acordo com Rita Serrano, presidente da Caixa, os acessos diários ao site do banco aumentaram de 69 mil para mais de 1 milhão, sendo que a maioria dos visitantes estava em busca de informações sobre o programa de renegociação.

Ela também anunciou que o banco expandiu o prazo máximo para o pagamento das prestações da renegociação de 96 para 120 meses, ou seja, dez anos. Os clientes têm duas opções: podem quitar a dívida com um desconto de 90% ou parcelar o valor em 120 meses.

O Impacto do Desenrola Brasil na Economia

O Desenrola Brasil, criado pelo governo federal, tem como objetivo renegociar dívidas para reativar o consumo no país e estimular a economia. Arthur Wittenberg, economista do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais (Ibmec), acredita que o programa traz oportunidades tanto para as pessoas quanto para as empresas, uma vez que os consumidores podem voltar a solicitar crédito, estimulando a produção de bens e serviços no Brasil.

Porém, ele alerta para o risco de um novo superendividamento das famílias e a necessidade de cuidado ao optar pelo prazo de 120 meses oferecido pela Caixa, já que muitos endividados preferem prolongar a dívida, mesmo pagando mais juros.

CAIXA Informa que suas Agências estão abrindo mais cedo

A presidente da Caixa, Rita Serrano, demonstrou satisfação com a resposta positiva do público ao Desenrola Brasil. Ela ressaltou a importância dessa oportunidade para os clientes da instituição que enfrentam dificuldades financeiras, destacando a dedicação da equipe em encontrar soluções adequadas para cada caso.

A Caixa Econômica Federal tem adotado medidas importantes para tornar o processo de renegociação de dívidas mais fácil e conveniente para seus clientes. Uma das principais iniciativas é a abertura antecipada de todas as agências do país, proporcionando uma hora extra de atendimento diário. Essa medida visa atender uma demanda crescente e permitir que os clientes tenham mais tempo para resolver suas pendências financeiras.

Além disso, a Caixa está inovando ao disponibilizar um caminhão-agência em um local estratégico em Santos [SP]. Essa abordagem visa alcançar um público mais amplo e facilitar o acesso a renegociação de dívidas com o Desenrola Brasil para pessoas que talvez não tenham uma agência bancária próxima ou que enfrentem dificuldades para se locomover.



