Caixa faz pagamento antecipado neste final de semana

Usuários do Bolsa Família que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 0 ganharam um motivo para comemorar. O Governo Federal confirmou que vai antecipar os pagamentos do programa para este grupo neste final de semana. Oficialmente, eles receberiam o saldo apenas na segunda-feira (31), mas o dinheiro estará na conta já neste sábado (29).

O processo de antecipação dos pagamentos do Bolsa Família é um método usado pelo Governo Federal para contemplar todas as pessoas que recebem o saldo nas segundas. A ideia é que o cidadão tenha o direito de receber o benefício já no final de semana imediatamente anterior para que consiga usar o dinheiro com antecedência.

Esta não é a primeira vez que o movimento ocorre neste mês de julho. Usuários com o Número de Identificação Social (NIS) final 5 receberam oficialmente o dinheiro do Bolsa Família na última segunda-feira (24), mas o fato é que o dinheiro foi depositado na conta já no sábado (22). A lógica de antecipação foi basicamente a mesma.

Como movimentar?

Seja antecipado ou não, o fato é que nenhum usuário do Bolsa Família precisa sair de casa para movimentar o dinheiro do programa Social. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a movimentação pode ser feita através do aplicativo oficial do Caixa Tem, que pode ser baixado de maneira gratuita no celular.

Através do app do Caixa Tem é possível pagar contas, transferir saldos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Este tipo de movimentação pode ser feita até mesmo aos sábados, dia da antecipação para o grupo com NIS 0.

Se preferir, o usuário também pode movimentar o Bolsa Família através dos cartões oficiais do programa social. Quem recebeu os dispositivos do antigo Auxílio Emergencial também pode movimentar o dinheiro do programa normalmente, desde que esses cartões estejam em bom estado físico.

Sou obrigado a movimentar no sábado (29)?

De acordo com as regras do Bolsa Família, todos os usuários do programa social precisam movimentar o saldo do projeto em um prazo de até 120 dias, ou seja, quatro meses. Contudo, este período de tempo começa a contar da data oficial de pagamentos. Assim, usuários com NIS final 0 têm 120 dias para movimentar o benefício a contar da segunda-feira (31).

Desta forma, é possível dizer que o cidadão que tem NIS final 0 não precisa se apressar para movimentar o dinheiro no sábado. Se preferir, o cidadão poderá usar o dinheiro apenas a partir da próxima semana, como prevê o calendário oficial de pagamentos do benefício assistencial.



O calendário do Bolsa Família

Oficialmente, o plano do Governo Federal segue o mesmo. A ideia é concluir os pagamentos do Bolsa Família na próxima segunda-feira (31). Abaixo você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos para este mês de julho.

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).

Outras antecipações

Vale lembrar que neste mês de julho, o Governo Federal também decidiu antecipar os pagamentos do Bolsa Família para outros grupos. Usuários que residem em cidades fortemente atingidas por chuvas nos estados de Alagoas e de Pernambuco também receberam o saldo antecipado.

Neste caso, portanto, os repasses estão na conta desde o último dia 18 de julho para todos os beneficiários independente do final do Número de Identificação Social (NIS) de cada um deles.