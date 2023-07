Caixa finalizou a distribuição de quase R$13 BILHÕES. Veja se você vai receber

A Caixa Econômica Federal concluiu a distribuição de quase R$ 13 bilhões em lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2022. Neste artigo, você vai conhecer detalhes sobre como essa distribuição foi realizada, quem tem direito, como verificar o valor recebido e quais são as regras para saque.

Lucro do FGTS: Entendendo o conceito

O lucro FGTS Caixa é o resultado dos investimentos realizados pelo banco com os recursos do fundo. Esses investimentos são feitos em áreas como habitação, saneamento, infraestrutura e saúde. Quando esses investimentos geram lucros, uma parte é distribuída entre as contas dos trabalhadores vinculados ao FGTS.

Em 2022, a rentabilidade total do FGTS chegou a 7,09%, superando a inflação acumulada no mesmo período, que foi de 5,79%.

Quem tem direito ao lucro FGTS Caixa?

De acordo com o governo federal, todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas vinculadas ao FGTS em 2022, e que tinham saldo em dezembro, têm direito a receber uma parte do lucro.

Como o valor é calculado?

O valor depositado nas contas do FGTS é proporcional ao saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2022. Ou seja, varia de pessoa para pessoa. No cálculo da distribuição, foi aplicado um índice de 0,02461511. Assim, para saber quanto recebeu, o trabalhador deve multiplicar o saldo da sua conta em dezembro de 2022 pelo índice de distribuição.

Consulta do valor depositado



A consulta do valor depositado já está disponível no aplicativo do FGTS, que pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e iOS, nas lojas Google Play e App Store.

Passo a passo para consulta:

Baixe o aplicativo FGTS; Selecione a opção “Cadastre-se” e preencha todos os dados solicitados; Cadastre uma senha de acesso, que deve ser numérica, com seis dígitos; Clique em “Não sou um robô”; Acesse o e-mail de confirmação enviado ao endereço cadastrado e clique no link disponível; Abra o aplicativo e faça o login com o CPF e a senha escolhida; Leia e aceite as condições de uso do aplicativo para liberar o acesso; Para consultar o saldo atual, clique em “saldo total do FGTS”.

Saque do lucro FGTS Caixa

A distribuição dos lucros não altera as regras para saque dos valores do FGTS. É possível sacar o FGTS apenas nas situações específicas fixadas em lei. Alguns exemplos são demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou saque-aniversário.

Rentabilidade do FGTS em 2022

A distribuição dos lucros aumentou a rentabilidade do FGTS em 2022 para 7,09% — acima da inflação no ano, que foi de 5,79%. No ano anterior, o rendimento do fundo ficou em 5,83% — abaixo da inflação (10,06% em 2021) pela primeira vez em cinco anos.

A distribuição do lucro FGTS Caixa é uma forma de melhorar a remuneração das contas do fundo, sem comprometer os investimentos do banco. Com a conclusão dessa distribuição, milhões de trabalhadores poderão verificar um acréscimo em suas contas do FGTS, proporcionando uma segurança financeira adicional em tempos de incertezas econômicas.