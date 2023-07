Caixa libera Bolsa Família para novo grupo nesta quarta (19/07); veja como SACAR sem o cartão

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira (19) o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 2. Os inscritos no programa poderão receber a parcela referente a julho através da sua conta social digital.

Assim, poderão acessar os recursos de várias formas diferentes. Mas o que muitos ainda não sabem é que a Caixa permite o saque sem o cartão do benefício diretamente nos caixas eletrônicos das agências.

A seguir, confira tudo sobre o pagamento do Bolsa Família de julho e conheça o passo a passo para sacar o benefício sem o cartão.

Pagamento do Bolsa Família de julho segue a nova tabela de valores

Desde o mês passado, o Governo Federal já iniciou a implementação dos novos valores do Bolsa Família. Trata-se de pagamentos bônus destinados para as famílias inscritas, de acordo com a sua composição.

De maneira geral, o governo já garantiu o pagamento do mínimo familiar de R$ 600, como também o mínimo de R$ 142 por integrante. No entanto, os acréscimos visam aumentar ainda mais a renda dos beneficiários.

O primeiro bônus instituído no Bolsa Família foi para as crianças de até 6 anos de idade, que passaram a receber R$ 150 a mais na parcela. Mas agora, novos grupos também poderão receber parcelas a mais, no valor de R$ 50 por integrante. Confira quem são:

Gestantes;

Nutrizes;

Crianças entre 7 e 12 anos;

Adolescentes entre 13 e 18 anos incompletos.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família segue o último dígito do NIS dos beneficiários. Isso significa que a cada dia um novo grupo pode ter acesso aos recursos do programa.

Nesta quarta-feira (19/07), recebem os beneficiários com NIS final 2. Confira o calendário completo:



Final de NIS 1: 18 de julho (PAGO);

Final de NIS 2: 19 de julho (LIBERADO HOJE);

Final de NIS 3: 20 de julho;

Final de NIS 4: 21 de julho;

Final de NIS 5: 24 de julho;

Final de NIS 6: 25 de julho;

Final de NIS 7: 26 de julho;

Final de NIS 8: 27 de julho;

Final de NIS 9: 28 de julho;

Final de NIS 0: 31 de julho.

Como sacar o Bolsa Família sem o cartão do benefício?

A Caixa Econômica libera os seus canais de atendimento para que os beneficiários do Bolsa Família possam ter acesso aos recursos do Governo Federal. Mas um meio que muitos ainda desconhecem é o saque sem cartão nos caixas eletrônicos das agências.

Para sacar o Bolsa Família sem o cartão, o beneficiário precisa ter acesso ao aplicativo Caixa Tem. Ele está disponível para aparelhos Android e IOS. Após instalar o app, basta seguir o passo a passo:

Primeiro, acesse o aplicativo Caixa Tem; Em seguida, clique na opção “saque sem cartão”; Depois, clique em “gerar código para saque”; Na página seguinte, escolha a opção “gerar código”; Por fim, digite a sua senha do App e clique no botão alaranjado para visualizar o código.

Com o código em mãos, o beneficiário tem o prazo de 2 horas para comparecer a um caixa eletrônico da Caixa e realizar o saque. No momento, será necessário selecionar a opção saque sem cartão.

É importante lembrar que, após o fim do prazo, o código perderá a validade. Por isso, é recomendado gerar o código quando estiver saindo de casa ou mesmo quando já estiver no banco.

Outras formas de acessar o benefício

Além da opção de fazer o saque sem o cartão do benefício, a Caixa Econômica também oferece outros canais de atendimento, como as casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e a própria agência, através do famoso “boca do caixa”.

Ademais, os beneficiários também podem movimentar o pagamento do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem. Para isso, basta baixar o app no celular, pois ele dá acesso à sua conta social digital.

Através do app é possível realizar pagamentos, transferências, PIX, recarga de celular e ter acesso a diversos serviços bancários da Caixa na palma da mão. Esta é uma forma simples e rápida de acessar o benefício e que gera muito mais comodidade e tranquilidade para os beneficiários do Bolsa Família.