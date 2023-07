Caixa libera Bolsa Família para novo grupo nesta segunda (24/07); confira os novos valores

A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira (24/07) o pagamento do Bolsa Família para um novo grupo de beneficiários. Agora, quem possui o NIS (Número de Identificação Social) com final 5 já pode ter acesso aos recursos.

Os beneficiários poderão sacar o benefício por meio dos canais da Caixa Econômica Federal: agências, caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Além disso, o aplicativo Caixa Tem também permite a movimentação da quantia, através da realização de transferências, pix e pagamentos.

Beneficiários recebem novo valor do Bolsa Família em julho

O Governo Federal, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), confirmou o pagamento do novo valor do Bolsa Família. A partir de agora, o benefício terá o valor mínimo de R$ 142 por integrante familiar. Isso significa que quanto maior for a família, maior será o valor da parcela a receber.

No entanto, é importante lembrar que o MDS também divulgou que nenhuma família poderá receber abaixo de R$ 600 por mês. Sendo assim, as famílias menores que não alcançarem este valor com o mínimo por integrante, receberão um acréscimo para garantir o recebimento de R$ 600, no mínimo.

Governo institui novos bônus do Bolsa Família

No começo do ano, o Governo Federal criou o Benefício Primeira Infância, destinado para os beneficiários do Bolsa Família. Através dele, as famílias que possuem crianças de até 6 anos de idade recebem um acréscimo de R$ 150 por cada uma delas.

Mas novas mudanças foram realizadas. Agora, novos integrantes da família também serão contemplados com bônus no pagamento. A seguir, confira quem também vai receber o novo bônus do Bolsa Família:

Gestantes;

Nutrizes;

Crianças entre 7 e 12 anos;

Adolescentes entre 13 e 18 anos incompletos.

Para estes grupos, o acréscimo será de R$ 50 a mais no benefício mensal. Além disso, vale destacar que os bônus são cumulativos. Isso significa que a mesma família pode receber vários acréscimos, desde que tenha membros que se enquadram nas regras.

Calendário de pagamentos

Os repasses do Bolsa Família em julho começaram no último dia 18. A cada dia, um novo grupo de beneficiários pode ter acesso aos recursos, disponibilizados por meio da Caixa Econômica Federal e seguindo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social)



A seguir, confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 18 de julho (PAGO);

Final de NIS 2: 19 de julho (PAGO) ;

Final de NIS 3: 20 de julho (PAGO);

Final de NIS 4: 21 de julho (PAGO);

Final de NIS 5: 24 de julho (LIBERADO!);

Final de NIS 6: 25 de julho;

Final de NIS 7: 26 de julho;

Final de NIS 8: 27 de julho;

Final de NIS 9: 28 de julho;

Final de NIS 0: 31 de julho.

Condicionalidades do Bolsa Família

A principal regra para participar do Bolsa Família é ter renda mensal per capita de até R$ 218 por mês. Além disso, para garantir a continuidade do benefício, os inscritos devem manter o CadÚnico atualizado. De maneira geral, é necessário atualizar o cadastro a cada dois anos ou sempre que houver mudança de algum dado da família.

No entanto, após as últimas reformulações do Bolsa Família, o Governo Federal instituiu novas condicionalidades para os beneficiários. Isso significa que foram criadas novas regras, com obrigações para o inscrito, a fim de que ele continue participando do programa.

Por isso, é importante que as famílias fiquem atentas às novas regras para não terem o benefício bloqueado. A seguir, confira todas as condicionalidades:

Atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e gestantes;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Realizar o acompanhamento nutricional das mulheres e crianças de até 7 anos.