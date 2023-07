CAIXA liberou HOJE (28) PAGAMENTO EXTRA. Confira Lista!

Os habitantes do município de São José do Hortêncio, no estado do Rio Grande do Sul (RS), têm a oportunidade de requerer o saque liberado pela Caixa. Este saque se refere ao saque calamidade do FGTS, disponibilizado por causa das fortes chuvas nas áreas afetadas.

Esse benefício pode ser solicitado por meio do aplicativo FGTS da CAIXA (disponível para iOS e Android), a partir desta sexta-feira (28). É imprescindível que haja saldo na conta do FGTS e que nenhum saque tenha sido efetuado por esse motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo permitido para retirada é de R$ 6.220,00.

O que é o saque calamidade?

O saque calamidade do FGTS é um benefício que permite aos trabalhadores sacarem o saldo da conta do FGTS em caso de situações de calamidade pública ou emergência. O resgate pode ser realizado em até 30 dias após a publicação do decreto municipal ou estadual.

Documentos necessários para sacar

Aqui estão os documentos necessários para sacar o FGTS por calamidade:

Documento de identidade (RG ou CNH);

CPF;

Comprovante de residência;

Declaração informando a situação de calamidade ou emergência.

Detalhes sobre os documentos

Outro documento aceito como identificação é o passaporte. Ademais, o comprovante de residência deve estar em nome do trabalhador, sendo:

Conta de luz;

Água;

Outro documento recebido via correio, desde que emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade.



Você também pode gostar:

Caso o comprovante esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a), é necessário apresentar a Certidão de Casamento ou a Escritura Pública de União Estável.

Como sacar o valor liberado pela Caixa por conta do saque calamidade do FGTS?

O processo de solicitação é simples e ágil, realizado através do aplicativo FGTS, na opção “Meus Saques”, disponível para dispositivos Android e IOS. Não é necessário comparecer a uma agência, pois tudo é feito digitalmente. Ao fazer a solicitação, é possível escolher uma conta na CAIXA, incluindo a Poupança Digital CAIXA Tem, ou em outra instituição financeira, sem nenhum custo.

O aplicativo FGTS, que possibilita o saque, é gratuito e disponível para download em plataformas digitais, como citado acima. Os trabalhadores que têm direito ao saque devem seguir as seguintes orientações:

Baixar o aplicativo FGTS e realizar o cadastro ;

; Selecionar a opção “Meus saques” e escolher a situação de saque “Calamidade pública” referente à cidade;

Enviar os documentos necessários, como foto de documento de identidade e comprovante de residência emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

Escolher a conta para receber o valor do saque, seja na CAIXA, inclusive na Poupança Digital CAIXA Tem, ou em outro banco;

Após aprovada a solicitação, o crédito em conta é efetuado em até cinco dias úteis.

Quais são os estados afetados com saque liberado pela Caixa?

Atualmente, há 24 municípios em diversos estados do Brasil que estão elegíveis para o Saque FGTS em virtude de situações de calamidade, como:

Acre;

Alagoas;

Pará;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

Quanto aos municípios, veja abaixo a lista com o nome e a data limite para o resgate do valor:

Rio Branco – 09/08/2023;

Jacuípe – 07/10/2023;

Marabá – 31/07/2023;

Araricá – 27/09/2023;

Caraá – 20/09/2023;

Dois irmãos – 27/09/2023;

Esteio – 20/09/2023;

Gravataí (Portaria 2155) – 21/09/2023;

Ivoti – 27/09/2023;

Lindolfo Collor – 01/10/2023;

Maquiné – 20/09/2023;

Montenegro – 21/09/2023;

Novo Hamburgo – 01/10/2023;

Pareci Novo – 26/09/2023;

Portão – 26/09/2023;

Rolante – 25/09/2023;

São José do Hortêncio -27/09/2023;

São Leopoldo – 02/10/2023;

São Sebastião do Caí – 25/09/2023;

Sapiranga – 25/09/2023;

Sapucaia do Sul -25/09/2023;

Balneário Barra do Sul -17/08/2023;

Itapema

(Portaria 1728) – 17/08/2023;

(Portaria 1728) – 17/08/2023; Praia Grande – 20/09/2023.

Para obter mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da CAIXA ou entrar em contato por meio do Fale Conosco no número 0800 726 0207.