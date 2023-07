Caixa paga R$ 40 milhões hoje (29); veja como jogar

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (29) o novo sorteio da Mega-Sena. Trata-se do concurso 2616, que está com o prêmio principal estimado em R$ 40 milhões.

As pessoas que gostam de apostar na loteria precisam correr, pois faltam apenas algumas horas para o fim das apostas. Os jogadores só podem fazer uma fezinha na loteria até as 19h de hoje (no horário de Brasília).

Em resumo, a Caixa Econômica realiza o sorteio às 20h, no Espaço da Sorte das Loterias Caixa. Para saber o resultado do concurso, basta ficar ligado no Notícias Concursos, que informa o resultado dos sorteios das principais modalidades lotéricas do país.

Mega-Sena acumulou no último concurso

A Mega-Sena é a loteria mais famosa do país e atrai milhões de apostadores em seus sorteios. A premiação mínima da modalidade é de R$ 3 milhões. Contudo, poucas pessoas conseguem faturar esse valor, pois a premiação geralmente acumula durante alguns concursos, sem ninguém acertar todas as dezenas sorteadas.

Isso aconteceu no último concursos da Mega-Sena, e o prêmio principal acumulou para o concurso 2615. Aliás, o último sorteio da Mega-Sena estava com o prêmio principal estimado em R$ 33 milhões para quem acertasses todas as dezenas. No entanto, como isso não aconteceu, o valor subiu para R$ 40 milhões.

Como apostar na Mega-Sena 2616 sem sair de casa?

Muitas pessoas acabam desistindo de apostar na loteria porque não gostam de enfrentar fila em casas lotéricas da Caixa. Entretanto, há como fazer jogos na Mega-Sena 2616 sem precisar sair de casa.

A pessoa só precisa acessar o site oficial da Caixa Econômica ou entrar no aplicativo de loterias do banco. Em suma, as pessoas devem ter mais de 18 anos de idade apostar pela internet, conforme determina a Caixa.

Além disso, o apostador precisa fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito. Por falar nisso, o valor mínimo da aposta online é de R$ 30.



Isso quer dizer que o apostador deverá realizar vários jogos simples da Mega-Sena para alcançar o valor mínimo. Caso prefira, há a opção de fazer um único jogo da modalidade, com um maior número de dezenas escolhidas, que custa mais caro que uma aposta simples.

Ademais, o jogador ainda poderá apostar em outras modalidades, como Lotofácil e Quina. Dessa forma, conseguirá alcançar os R$ 30 e fazer seus jogos em casa, diversificando suas apostas.

Veja como fazer jogar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, a pessoa deve escolher, no mínimo, 6 números, entre as 60 dezenas disponíveis no canhoto da loteria. Entretanto, caso o apostador queira escolher mais dezenas, poderá selecionar até 20 números em um único jogo.

As chances de acerto crescem expressivamente conforme o aumento do número de dezenas escolhidas. Por exemplo, um jogo simples, com 6 dezenas, dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões. No entanto, o jogador que escolher 20 dezenas terá uma chance de acerto em 1.292.

Em outras palavras, os jogadores determinados a ganhar na loteria poderão escolher mais números para aumentar as chances de acerto.

Entretanto, cabe salientar que loteria é um jogo de sorte, mas também é certo que a frequência e a regularidade das apostas aumentam as chances de acerto. De todo modo, o mais importante é não desanimar e continuar tentando ganhar as premiações oferecidas pela Mega-Sena, até porque há várias faixas de premiação.

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00

Os valores da Mega-Sena tiveram uma leve alteração em seu valor em maio. A aposta mínima custava R$ 4,50 até o final de abril, mas o jogo passou a custar R$ 5,00 no mês seguinte.

Veja abaixo o novos valores de cada aposta da Mega-Sena 2616:

6 dezenas escolhidas: R$ 5,00;

7 dezenas escolhidas: R$ 35,00;

8 dezenas escolhidas: R$ 140,00;

9 dezenas escolhidas: R$ 420,00;

10 dezenas escolhidas: R$ 1.050,00;

11 dezenas escolhidas: R$ 2.310,00;

12 dezenas escolhidas: R$ 4.620,00;

13 dezenas escolhidas: R$ 8.580,00;

14 dezenas escolhidas: R$ 15.015,50;

15 dezenas escolhidas: R$ 25.025,50;

16 dezenas escolhidas: R$ 40.040,00;

17 dezenas escolhidas: R$ 61.880,00;

18 dezenas escolhidas: R$ 92.820,00;

19 dezenas escolhidas: R$ 135.660,00;

20 dezenas escolhidas: R$ 193.800,00.

Último concurso da Mega-Sena acumulou

Na última quinta-feira (27), a Caixa Econômica realizou o sorteio do concurso 2615 da Mega-Sena. O concurso não teve ganhador do prêmio principal, que acumulou e chegou à marca de R$ 70 milhões. As dezenas sorteadas pela Caixa foram as seguintes:

05 – 07 – 22 – 23 – 41 – 59

Embora ninguém tenha gabaritado as dezenas sorteadas, vários apostadores receberam premiação em dinheiro por terem acertado a maioria dos números que saíram no concurso.

Em suma, 82 apostas fizeram a quina e ganharam R$ 37.333,91, cada uma. Já a quadra teve 5.737 ganhadores, que faturaram R$ 762,31, cada.