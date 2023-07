CAIXA paga R$ 70 MILHÕES hoje (25/07)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (25) o novo sorteio da Mega-Sena. Trata-se do concurso 2614, que está com o prêmio principal estimado em R$ 70 milhões.

Os brasileiros que gostam de apostar na loteria precisam correr, pois faltam apenas algumas horas para o fim das apostas. Aliás, os jogadores só podem fazer uma fezinha na loteria até as 19h de hoje (no horário de Brasília).

Em resumo, a Caixa Econômica realiza o sorteio às 20h, no Espaço da Sorte das Loterias Caixa. Para saber o resultado do concurso, basta ficar ligado no Notícias Concursos, que informa o resultado dos sorteios das principais modalidades lotéricas do país.

Mega-Sena acumulou nos últimos concursos

A Mega-Sena é a loteria mais famosa do país e atrai milhões de apostadores em seus sorteios. A premiação mínima da modalidade é de R$ 3 milhões. Contudo, poucas pessoas conseguem faturar esse valor, pois a premiação costuma acumular.

Na verdade, mesmo com o grande volume de apostas realizadas em todo o país, é muito difícil acertar na Mega-Sena. A loteria costuma acumular durante alguns concursos, ou seja, ninguém acerta todas as dezenas sorteadas.

Isso aconteceu nos 6 últimos concursos da Mega-Sena. Inclusive, a última vez que alguém faturou a premiação principal da loteria foi no concurso 2607, realizado no dia 1º de julho. Desde então, o prêmio só acumulou, chegando à casa dos R$ 70 milhões.

Aposte na Mega-Sena 2614 sem sair de casa

É verdade que muitos brasileiros acabam desistindo de apostar na loteria porque não gostam de enfrentar fila nas agências lotéricas da Caixa. No entanto, há como fazer jogos na Mega-Sena 2614 sem precisar sair de casa.

Para isso, a pessoa só precisa acessar o site oficial da Caixa Econômica ou entrar no aplicativo de loterias do banco. Em suma, as pessoas devem ter mais de 18 anos de idade apostar pela internet, conforme determina a Caixa.

Além disso, o apostador precisa fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito. Por falar nisso, o valor mínimo da aposta online é de R$ 30.

Isso quer dizer que o apostador deverá realizar vários jogos simples da Mega-Sena para alcançar o valor mínimo. Caso prefira, há a opção de fazer um único jogo da modalidade, com um maior número de dezenas escolhidas, que custa mais caro que uma aposta simples.

Ademais, o jogador ainda poderá apostar em outras modalidades, como Lotofácil e Quina. Dessa forma, conseguirá alcançar os R$ 30 e fazer seus jogos em casa, diversificando suas apostas.



Veja como fazer jogar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, a pessoa deve escolher, no mínimo, 6 números, entre as 60 dezenas disponíveis no canhoto da loteria. Entretanto, caso o apostador queira escolher mais dezenas, poderá selecionar até 20 números em um único jogo.

As chances de acerto crescem expressivamente conforme o aumento do número de dezenas escolhidas. Por exemplo, um jogo simples, com 6 dezenas, dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões. No entanto, o jogador que escolher 20 dezenas terá uma chance de acerto em 1.292.

Em outras palavras, os jogadores determinados a ganhar na loteria poderão escolher mais números para aumentar as chances de acerto.

Entretanto, cabe salientar que loteria é um jogo de sorte, mas também é certo que a frequência e a regularidade das apostas aumentam as chances de acerto. De todo modo, o mais importante é não desanimar e continuar tentando ganhar as premiações oferecidas pela Mega-Sena, até porque há várias faixas de premiação.

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,000

Os valores da Mega-Sena tiveram uma leve alteração em seu valor em maio. A aposta mínima custava R$ 4,50 até o final de abril, mas o jogo passou a custar R$ 5,00 no mês seguinte.

Veja abaixo o novos valores de cada aposta da Mega-Sena 2614:

6 dezenas escolhidas: R$ 5,00;

7 dezenas escolhidas: R$ 35,00;

8 dezenas escolhidas: R$ 140,00;

9 dezenas escolhidas: R$ 420,00;

10 dezenas escolhidas: R$ 1.050,00;

11 dezenas escolhidas: R$ 2.310,00;

12 dezenas escolhidas: R$ 4.620,00;

13 dezenas escolhidas: R$ 8.580,00;

14 dezenas escolhidas: R$ 15.015,50;

15 dezenas escolhidas: R$ 25.025,50;

16 dezenas escolhidas: R$ 40.040,00;

17 dezenas escolhidas: R$ 61.880,00;

18 dezenas escolhidas: R$ 92.820,00;

19 dezenas escolhidas: R$ 135.660,00;

20 dezenas escolhidas: R$ 193.800,00.

Último concurso da Mega-Sena acumulou

No último sábado (22), a Caixa Econômica realizou o sorteio do concurso 2613 da Mega-Sena. O concurso não teve ganhador do prêmio principal, que acumulou e chegou à marca de R$ 70 milhões. As dezenas sorteadas pela Caixa foram as seguintes:

14 – 26 – 40 – 42 – 46 – 52

Embora ninguém tenha gabaritado as dezenas sorteadas, vários apostadores receberam premiação em dinheiro por terem acertado a maioria dos números que saíram no concurso.

Em suma, 70 apostas fizeram a quina e ganharam R$ 80.398,82, cada uma. Já a quadra teve 5.774 ganhadores, que faturaram R$ 1.392,42, cada.