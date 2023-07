CAIXA surpreende e anuncia uma nova data para o saque extraordinário; veja que pode receber

A Caixa Econômica Federal (CEF) acaba de divulgar a tão aguardada data para o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) referente ao mês de agosto. Essa é uma excelente notícia para milhares de trabalhadores brasileiros, que terão a oportunidade de acessar esse benefício, que tradicionalmente é pago apenas uma vez ao ano.

O que é o saque extraordinário do FGTS?

O saque extraordinário do FGTS é um benefício concedido aos trabalhadores de carteira assinada, que consiste na distribuição dos lucros obtidos pelo Fundo de Garantia no ano anterior. Em 2022, estima-se que o montante total chegue a impressionantes R$ 12,8 bilhões, que serão distribuídos entre as contas ativas do FGTS.

No entanto, é importante ressaltar que, para ter direito ao saque, é necessário que a conta possua um saldo até o dia 3 de dezembro de 2022. Caso o trabalhador tenha cumprido esse requisito, ele poderá receber uma parcela desse montante, porém o valor exato ainda não foi divulgado.

Queda no rendimento em 2023

Apesar do montante bilionário a ser distribuído aos trabalhadores, é importante mencionar que houve uma queda no rendimento do FGTS em 2023. A soma obtida ao longo de todo o ano de 2022 representa uma redução de aproximadamente 16,4% em relação ao valor esperado, que era de R$ 15,37 bilhões.

Essa queda no rendimento do Fundo de Garantia é reflexo do lucro obtido em 2022, que ficou 3,45% abaixo do lucro registrado no ano anterior em relação a 2021. De acordo com informações do Conselho Curador do FGTS, essa redução se deve à reserva criada para suprir os prejuízos gerados pelas operações de crédito negativo.

O prejuízo passou de R$ 1,86 bilhões para R$ 4,59 bilhões, representando um aumento de aproximadamente 147%.

Como será feita a distribuição do saque extraordinário?

A forma de distribuição do saque extraordinário ainda está sendo avaliada pelo Conselho Curador do FGTS. Ainda não há informações precisas sobre a quantia que cada trabalhador poderá receber. Essa definição ocorrerá após a reunião realizada nesta terça-feira (25) entre os representantes do Conselho.

É importante destacar que o saque extraordinário será depositado diretamente na conta de cada trabalhador. No entanto, existem pré-requisitos que precisam ser atendidos para que o saque seja realizado. São os mesmos exigidos na modalidade usual do FGTS: aposentadoria, demissão sem justa causa ou entrada na compra da casa própria.



Saque-aniversário do FGTS em julho

Além do saque extraordinário, a Caixa Econômica Federal também realizará o saque-aniversário do FGTS para os trabalhadores que fazem aniversário no mês de julho. Essa é outra modalidade de saque que leva em consideração o montante acumulado no FGTS e é pago no mês do aniversário do trabalhador.

O valor do saque-aniversário ficará disponível na conta digital do Caixa Tem do beneficiário, que poderá sacá-lo no mês do seu aniversário. Caso o saque não seja realizado nesse período, o valor ficará disponível por mais três meses. Ou seja, os aniversariantes de julho poderão realizar o saque até o mês de outubro.

Além dos beneficiários nascidos em julho, também poderão realizar o saque os nascidos nos meses de abril, maio e junho. É importante ressaltar que julho é o último mês para que os nascidos em abril possam sacar o benefício.

Benefícios do saque-aniversário

O saque-aniversário do FGTS oferece uma série de benefícios para os trabalhadores. Além de permitir o acesso a uma quantia extra no mês do aniversário, ele também possibilita a utilização desse dinheiro para diversos fins, como investimentos, pagamento de dívidas ou até mesmo para realizar um sonho, como a compra de um imóvel.

Outro ponto importante a ser destacado é que, caso o trabalhador opte por não sacar o valor do saque-aniversário, ele não perde o dinheiro. O valor retorna para a conta do FGTS e ficará disponível para saque novamente no próximo ano.

Como realizar o saque do FGTS

Para realizar o saque do FGTS, é necessário que o trabalhador esteja dentro dos pré-requisitos estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. Além disso, é importante ter em mãos os documentos necessários, como o CPF, RG, carteira de trabalho e número do PIS/PASEP.

Existem diferentes formas de realizar o saque do FGTS, sendo a mais comum através do atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal. Também é possível realizar o saque em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e até mesmo pelo aplicativo Caixa Tem.

Ademais, o anúncio da Caixa Econômica Federal sobre o saque extraordinário do FGTS é uma excelente notícia para os trabalhadores brasileiros. Essa medida visa beneficiar aqueles que possuem saldo no Fundo de Garantia até o dia 31 de dezembro de 2022, proporcionando um alívio financeiro em um momento tão desafiador.

Além disso, o saque-aniversário também é uma ótima oportunidade para os trabalhadores utilizarem o dinheiro de forma estratégica, seja para investir, pagar dívidas ou realizar sonhos. É importante estar atento aos prazos e aos requisitos necessários para realizar o saque, garantindo assim o acesso ao benefício.

A Caixa Econômica Federal está sempre trabalhando para proporcionar melhores condições financeiras aos brasileiros, e o saque do FGTS é mais uma iniciativa nesse sentido. Aproveite essa oportunidade e faça bom uso desse recurso para melhorar sua vida financeira e conquistar seus objetivos.