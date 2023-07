CAIXA TEM antecipa pagamento e brasileiros fazem a FESTA

O Caixa Tem antecipou o pagamento do Bolsa Família para milhares de beneficiários neste sábado (22). Quem estava triste, acreditando que só poderia acessar o valor na próxima segunda-feira (24), pode fazer a festa, porque o Governo Federal antecipou novamente o repasse da parcela de julho do benefício social.

De acordo com as regras do Bolsa Família, os repasses do benefício ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. O pagamento acontece conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Neste sábado (22), os beneficiários do com NIS de final 5 foram contemplados com o pagamento da nova parcela do Bolsa Família. Isso quer dizer que milhares de segurados não precisarão esperar a chegada do próximo dia útil para receber a parcela do benefício.

Na verdade, o governo federal vem realizando essa antecipação nos últimos meses, através do Caixa Tem. Aliás, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento das parcelas do Bolsa Família às famílias beneficiárias do programa.

Os segurados podem ir às agências da Caixa para acessar ou valor. Contudo, caso prefiram realizar as movimentações financeiras sem sair de casa, só terão que baixar e acessar o aplicativo Caixa Tem. Em resumo, o app permite a transferência de valor entre contas, inclusive por PIX, além de pagamento de compras e boletos.

Calendário de pagamentos de julho

O pagamento da parcela de julho do Bolsa Família teve início nesta semana. Os repasses irão continuar até o final do mês, beneficiando um novo grupo a cada dia útil.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de julho (LIBERADO);

NIS de final 2: dia 19 de julho (LIBERADO);

NIS de final 3: dia 20 de julho (LIBERADO);

NIS de final 4: dia 21 de julho (LIBERADO);

NIS de final 5: dia 24 de julho (LIBERADO ANTECIPADAMENTE HOJE, em 22 de julho);

NIS de final 6: dia 25 de julho;

NIS de final 7: dia 26 de julho;

NIS de final 8: dia 27 de julho;

NIS de final 9: dia 28 de julho;

NIS de final 0: dia 31 de julho.

Cabe salientar que o NIS permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Por isso, é muito importante ficar atento aos documentos pessoais e à atualização dos dados, sempre que necessário, para que não haja risco de cancelamento do Bolsa Família.

Valor do Bolsa Família pode superar R$ 1.000

Todos os usuários do Bolsa Família recebem, no mínimo, R$ 600 todos os meses. Entretanto, nos últimos meses, o Governo Federal começou a pagar benefícios adicionais para os segurados, aumentando o valor do repasse mensal.



Você também pode gostar:

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Em suma, o benefício é cumulativo, ou seja, caso a família tenha mais de uma criança nessa faixa etária, todas elas terão direito a receber o valor do benefício.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Em suma, o benefício é cumulativo, ou seja, caso a família tenha mais de uma criança nessa faixa etária, todas elas terão direito a receber o valor do benefício. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

Segundo as regras do Bolsa Família, cada benefício se destina a um grupo específico de pessoas. Por isso, as famílias podem receber, cumulativamente, todos eles.

Por exemplo, uma família composta por dois adultos e três crianças de 2, 5 e 6 anos irão receber R$ 1.050 no mês. Isso acontece porque a família recebe a parcela mínima de R$ 600, acrescida do valor de R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). No total, o valor chega a R$ 1.050 (R$ 600 + R$ 450).

Aliás, caso a família tenha mais indivíduos que se enquadrem no recebimento de outros benefícios adicionais, o valor da parcela mensal ficará ainda maior. Para saber qual valor cada família irá receber, basta acessar o aplicativo do Caixa Tem e visualizar o extrato do benefício, que informa se a parcela foi liberada ou bloqueada, bem como o valor a ser recebido no mês.

Cuidado para não perder o benefício

O Bolsa Família vem ajudando milhões de pessoas no país todos os meses. A saber, esse é o maior programa de transferência de renda do país. O benefício deverá ser pago a 20,9 milhões de segurados até o final de julho, com um valor médio de R$ 684,17 por beneficiário.

Em outras palavras, o Bolsa Família possui uma importância fundamental para milhões de pessoas no Brasil. Para não correr o risco de perder o benefício, os segurados devem ficar atentos e cumprirem alguns requisitos determinados pelo Governo Federal. Dessa forma, irão manter a elegibilidade do Bolsa Família.

Confira o que as famílias seguradas precisam fazer para continuar recebendo as parcelas mensais do benefício:

Realizar acompanhamento pré-natal;

Acompanhar calendário nacional de vacinação;

Acompanhar estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos;

Manter frequência escolar mínima de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não concluíram a educação básica;

Atualizar o Cadastro Único a cada 24 meses (dois anos).