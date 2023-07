Caixa Tem anuncia pagamentos entre R$ 700 e R$ 1 mil para julho

A Caixa Econômica Federal possui uma relação estreita com o Governo Federal. O banco realiza o pagamento de benefícios sociais, criados e geridos pelo governo, a milhões de brasileiros. Assim, a Caixa age como uma verdadeira extensão do governo, atuando como um garantidor de programas públicos.

No mês de julho, a Caixa está realizando pagamentos que variam entre R$ 700 e R$ 1.000. Em resumo, os repasses acontecem através do Caixa Tem, aplicativo criado em 2020 para atender a população com os pagamentos do Auxílio Emergencial. À época, o governo criou o app para ajudar a população a enfrentar a crise causada pela pandemia da Covid-19.

A saber, o auxílio emergencial chegou a ser pago a mais de 68 milhões de pessoas no país, entre 2020 e 2021. Por isso, muitas pessoas possuem o aplicativo em seus smartphones, até porque o app possui outras funções, permitido que as pessoas movimentem valores em suas contas.

Bolsa Família, Auxílio Gás e empréstimos

Mais recentemente, boa parte dos brasileiros utilizam o Caixa Tem para movimentarem valores relacionados ao Bolsa Família e ao Auxílio Gás. O primeiro se trata do maior programa de transferência de renda do país, que realiza repasses mensais mínimos de R$ 600 aos segurados. Já o segundo benefício é pago bimestralmente a uma quantidade menor de pessoas.

Em junho, o Bolsa Família foi pago a mais de 21 milhões de pessoas no país, enquanto o auxílio gás beneficiou 5,62 milhões de famílias. No total, os benefícios foram pagos com recursos do Governo Federal, que totalizaram mais de R$ 15,5 bilhões. Cabe salientar que o Bolsa Família concentrou R$ 14,9 bilhões do valor total.

Além disso, os usuários do Caixa Tem ainda podem realizar a contratação de empréstimos, que podem chegar a R$ 3 mil. Contudo, apenas os microempreendedores individuais (MEIs) podem solicitar esse valor. As pessoas físicas, que têm o objetivo de empreender também podem contratar empréstimos, mas o valor máximo é de R$ 1 mil.

Nova parcela do Bolsa Família

Os usuários do Bolsa Família estão contando os dias para receberem a parcela do referente ao mês de julho. Em síntese, o maior programa de transferência de renda iniciará o pagamento da parcela deste mês em poucos dias, e o valor poderá surpreender os beneficiários.



No mês de junho, o valor do Bolsa Família atingiu o maior valor da história devido ao acréscimo de benefícios adicionais pagos aos segurados. Em suma, o governo já havia iniciado em março deste ano o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade, elevando o valor do benefício.

No mês passado, o governo iniciou o pagamento de outros benefícios adicionais às famílias que recebem o Bolsa Família. Para quem não sabe, os inscritos no programa social que tenham na composição familiar criança ou adolescente com idade de sete a 18 anos passaram a receber R$ 50 adicionais.

Da mesma forma, o governo também iniciou o pagamento de mais R$ 50 para as gestantes e lactantes que estejam na composição familiar dos beneficiários do Bolsa Família.

Segundo as regras do Bolsa Família, cada um destes benefícios se destina a um grupo específico de pessoas. Por isso, as famílias podem receber, cumulativamente, todos eles. Em outras palavras, os usuários poderão receber valores ainda mais elevados em julho.

Calendário de pagamentos de julho

O pagamento da parcela de julho do programa social vai começar em uma semana. Os repasses acontecem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. As famílias beneficiárias do programa recebem o valor através da Caixa Econômica Federal, nas agências do banco ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Aliás, é o NIS que permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Como os repasses acontecem conforme o último dígito do NIS, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil todos os meses.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de julho;

NIS de final 2: dia 19 de julho;

NIS de final 3: dia 20 de julho;

NIS de final 4: dia 21 de julho;

NIS de final 5: dia 24 de julho;

NIS de final 6: dia 25 de julho;

NIS de final 7: dia 26 de julho;

NIS de final 8: dia 27 de julho;

NIS de final 9: dia 28 de julho;

NIS de final 0: dia 31 de julho.

Em resumo, o calendário de pagamentos do programa distribui os repasses nos últimos dias úteis de cada mês, seguindo a numeração final do NIS, começando com a numeração 1 e se encerrando no número 0. Portanto, os usuários terão que esperar por mais duas semanas para começarem a receber a parcela de julho.