CAIXA TEM vai liberar pagamentos de R$1.000 e brasileiros ficam pulando de alegria

Em uma grande novidade para os beneficiários dos programas sociais do governo, o Caixa Tem, aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, irá disponibilizar repasses extras que variam de R$ 700 a R$ 1.000 neste mês de julho.

Desde o seu lançamento em 2020, o Caixa Tem está desempenhando um papel fundamental no repasse de benefícios sociais do governo. Inicialmente criado para atender os brasileiros que tinham direito ao auxílio emergencial durante a pandemia, o aplicativo expandiu suas funcionalidades e se tornou um canal de pagamento para diversos programas sociais.

Bolsa Família será ampliado em julho

O programa Bolsa Família, uma das principais iniciativas de combate à pobreza no Brasil, traz uma ótima notícia para as famílias cadastradas. Neste mês de julho, o banco responsável pelo programa emitiu um aviso importante, informando que haverá um pagamento adicional para crianças e jovens beneficiários.

As famílias que possuem crianças com idade entre 0 e 6 anos receberão um valor extra de R$ 150 por cada uma delas. Essa medida tem como objetivo auxiliar as famílias no cuidado e na garantia de melhores condições de vida para seus filhos pequenos.

Além disso, as famílias que têm jovens entre 7 e 18 anos incompletos, bem como gestantes, também receberão um valor adicional. Nesses casos, o pagamento será de R$ 50 por cada membro que atenda aos critérios estabelecidos pelo programa.

O pagamento de benefícios sociais pelo Caixa Tem



Você também pode gostar:

O Caixa Tem, aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, tornou-se uma ferramenta essencial para milhões de brasileiros que recebem benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás. Essa plataforma digital moderna e acessível tem facilitado o acesso aos recursos financeiros, proporcionando agilidade e comodidade aos beneficiários.

O Bolsa Família, um programa social de grande importância no combate à pobreza e à desigualdade, é disponibilizado aos beneficiários por meio do Caixa Tem. Os valores mensais são transferidos diretamente para as contas dos cadastrados, permitindo que eles tenham acesso aos recursos necessários para suprir as necessidades básicas de suas famílias. Com o aplicativo, os beneficiários podem verificar os pagamentos, consultar o saldo e realizar operações financeiras simples, como pagamentos de contas e transferências.

Além do Bolsa Família, o Caixa Tem também é utilizado para o recebimento do Auxílio Gás. Esse programa tem como objetivo auxiliar as famílias de baixa renda a adquirirem o gás de cozinha, um item essencial para o preparo dos alimentos. Por meio do aplicativo, os beneficiários têm acesso aos valores destinados a esse auxílio, garantindo que eles possam adquirir o gás de forma mais acessível e sem comprometer ainda mais o orçamento familiar.

O Caixa Tem oferece diversas funcionalidades que facilitam a vida dos beneficiários. Além de receberem os pagamentos, os usuários podem utilizar o aplicativo para realizar compras em estabelecimentos conveniados, efetuar recargas de celular, pagar boletos e contas de água, luz e telefone. Essa ampla gama de recursos disponíveis no aplicativo possibilita que os beneficiários tenham maior autonomia financeira e possam gerir seus recursos de forma mais eficiente.

Para utilizar o Caixa Tem e receber os benefícios, os interessados devem baixar o aplicativo em seus smartphones e realizar o cadastro. É importante fornecer as informações corretas e atualizadas para garantir o acesso aos recursos. O aplicativo oferece um processo de cadastro simplificado, facilitando a adesão de novos beneficiários e agilizando o acesso aos programas sociais.